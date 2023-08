Zwei Jahre Bewährung für Drogendealer

+ © dpa Die beiden Dealer mussten sich vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Ahlhorn aus haben zwei Männer gemeinschaftlich mit Kokain gehandelt. Dafür mussten sie sich jetzt vorm Amtsgericht Wildeshausen verantworten.

Wildeshausen/Ahlhorn – Wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels hat das Amtsgericht Wildeshausen am Donnerstag zwei Männer aus Ahlhorn zu Haftstrafen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ein 34-Jähriger bekam zwei Jahre und eine Geldauflage von 1000 Euro, sein 28-jähriger Komplize ein Jahr und 600 Euro. Die beiden hatten nach Erkenntnissen der Ermittler, die das Duo umfangreich überwacht hatten, einen schwunghaften Handel mit Marihuana, Kokain und anderen Betäubungsmitteln mit Kunden aus der Region betrieben. Ein weiterer Vorwurf war die Abgabe von Drogen an Minderjährige. Der 34-Jährige sollte seine damals 17-jährige Freundin mit Marihuana und Kokain versorgt haben. Das Gericht sah auch dies als erwiesen an und bezog es in die Strafe mit ein.

Die junge Frau, die ein gemeinsames einjähriges Kind mit dem Angeklagten hat, sagte vor Gericht aus, der 34-Jährige habe ihr auf Verlangen einmal Kokain gegeben. Sie sei in seine Wohnung gekommen, habe gesehen, dass alles schon für seinen Konsum vorbereitet war und probieren wollen. Sie sei damals „blind vor Liebe“ gewesen. Die inzwischen 19-Jährige sagte, sie habe nach und nach herausgefunden, dass ihr Partner dealt. „Er hat gesagt, es sei die einfachste Lösung, um mit wenig Aufwand in kurzer Zeit an viel Geld zu kommen.“ Die Kunden hätten teilweise bei seiner Wohnung geklingelt und geklopft. Dann hätte er das Rauschgift an der Tür überreicht. Der 28-jährige Mitangeklagte habe sich auch irgendwie beteiligt. Details dazu konnte sie aber nicht beisteuern. Auf Nachfrage der Richterin sagte die Zeugin, sie habe es natürlich blöd gefunden, dass ihr Freund mit Drogen handelte. Das Paar führte die Beziehung aber weiter.

Ex-Freundin belastet 34-Jährigen

Der Verteidiger des 34-Jährigen befragte die Frau anschließend. Er hatte seinen Mandanten auch in einer Zivilsache vertreten, bei der dieser die Vaterschaft für das gemeinsame Kind abgestritten hatte. Das ist mittlerweile geklärt: Es ist von ihm. In dem Verfahren war aber herausgekommen, dass die Frau im Empfängniszeitraum Sex mit einem anderen Mann gehabt hatte. Jetzt sagte sie auf Nachfrage aus, die Beziehung zu dem 34-Jährigen sei von wechselhafter Natur gewesen. „Es war sehr toxisch. Immer wenn ich etwas mit Freundinnen unternommen habe, hat er Schluss gemacht.“ Sie sagte, inzwischen sei sie wütend auf ihren Ex-Partner. Das Verhältnis der beiden ist schwierig. „Ich will nicht, dass mein Kind mit ihm Kontakt hat oder in seine Nähe kommt“, so die 19-Jährige. Unterhalt zahlt er nicht.

Der letzte gehörte Zeuge ist Kriminalpolizist. Der 39-Jährige berichtete, wie ein Ahlhorner Mitte Januar 2021 auf der Wache erschienen und den Beamten einen Tipp zum Drogengeschäft des 34-Jährigen gegeben habe. Offenbar hatte es Streit zwischen den beiden gegeben, auch weil der Angeklagte etwas mit der Ex-Freundin des Hinweisgebers angefangen hatte. Daraufhin befassten sich die Beamten näher mit dem mutmaßlichen Dealer. Im Februar 2021 fanden sie in seinem Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle rund 70 Gramm Kokain und andere Drogen. In der Folge fuhr die Polizei einiges auf, überwachte das Gebäude mit der Wohnung des Angeklagten per Video, brachte einen GPS-Sender an seinem Fahrzeug an und hörte auch seine Telekommunikation ab.

Der 34-Jährige betrieb seine Geschäfte offenbar weiter, obwohl er angesichts des Drogenfunds bei der Verkehrskontrolle ja mit Ermittlungen gegen ihn rechnen musste. Im Zuge der Überwachung geriet auch sein Nachbar, der 28-jährige Mitangeklagte, ins Visier der Ermittler. Einen richtig griffigen Beweis für den gemeinschaftlich betriebenen Handel habe es aber über mehrere Monate nicht gegeben, so der Zeuge. Die Polizisten vermuteten, dass einige Autofahrten nach Bremen der Beschaffung von Drogen dienten, und entschieden sich, eine der Touren zu observieren. Die Telefonüberwachung habe Hinweise ergeben, dass dieses Mal Rauschgift gekauft werden sollte. Im Juli 2021 steuerte der 28-Jährige den Wagen des 34-Jährigen in die Hansestadt. Als er auf der Rückfahrt kontrolliert wurde, warf er der Aussage eines anderen Beamten zufolge knapp 50 Gramm verpacktes Kokain aus dem Fenster. In der Folge durchsuchten Ermittler den Wagen und die Wohnungen der Beschuldigten. Dabei wurden keine weiteren Drogen gefunden.

Die beiden Männer bestritten die Vorwürfe teilweise. Die Staatsanwältin sah die Anklage allerdings als erwiesen an und forderte zwei Jahre Haft, zur Bewährung ausgesetzt, für den 34-Jährigen und ein Jahr für den 28-Jährigen, ebenfalls zur Bewährung. Die Menge an Betäubungsmitteln und dass es sich um harte Drogen handelte, wertete sie als erheblich strafschärfend. In beiden Fällen habe mit dem Rauschgift gehandelt werden sollen, war sie sich sicher. Bei der Ex-Freundin sah sie keinerlei Belastungstendenzen.

Angeklagte bestreiten den Drogenhandel

Die Verteidiger stellten keine konkreten Anträge. Der Anwalt des 28-Jährigen bat um eine „möglichst milde Strafe“. Sein Mandat habe sich einmal zu einer Tat hinreißen lassen und den Besitz zugegeben. Der Verteidiger des 34-Jährigen räumte den Besitz der Drogen im Auto im Februar 2021 ein, stellte den gemeinschaftlichen Handel aber infrage. Und auch für die Beschaffungsfahrt sei sein Mandat freizusprechen. Gleiches gelte für den Vorwurf der Abgabe an Minderjährige. Die Ex-Freundin sei wütend auf seinen Mandanten und habe deswegen die Unwahrheit gesagt.

Das Schöffengericht folgte im Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwältin. „Wir sind überzeugt, dass das Kokain für den Handel bestimmt war und Sie gemeinsam gehandelt haben“, sagte die Richterin. Am Telefon hätten die beiden zwar nicht wörtlich von Drogen gesprochen, aber doch die Verpackung, das Hinausschmeißen aus dem Auto im Fall einer Kontrolle und das Abholen von Geld diskutiert. Ebenfalls als wichtiges Indiz wertete sie die Kontobewegungen bei den Angeklagten. Dort gingen oft kleinere Beträge mit dem Vermerk „Geschenk“ ein.

Was die Abgabe an die minderjährige Freundin angeht, „glauben wir, dass die Zeugin die Wahrheit gesagt hat“, sagte die Richterin. So habe diese angegeben, die Drogen auf eigene Initiative bekommen zu haben. Deswegen ging die Kammer auch von einem minderschweren Fall aus.