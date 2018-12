Prozess am Amtsgericht: Vandalismus bleibt ungesühnt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Ging es um Rache? Elektromarkise weg, Lampen ausgebaut, und viele Möbel sowie der Boden mit Lackfarbe beschmiert, ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.

In diesem Zustand fand ein 36-jähriger Wildeshauser eines Abends ein Haus vor, das er kurz zuvor bei einer Zwangsversteigerung erworben hatte. Schuld an den Beschädigungen soll die Vorbesitzer-Familie sein, die am Tattag unbeobachteten Zugang zu dem Objekt hatte. Der 71 Jahre alte Vater musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. Und obwohl die Richterin dem Mann misstraute, sprach sie ihn frei.

Der 36-Jährige hatte das Haus im Rahmen einer Zwangsvollstreckung gekauft. Die darin befindlichen Gegenstände wie Kleidung, Möbel und Bücher verblieben allerdings im Besitz der Familie. Dieser räumte der neue Besitzer mehrere Tage in Folge die Möglichkeit ein, die Sachen auszuräumen. Immer morgens schloss er auf, und abends kam er wieder, um die Türen zu verriegeln. Die Absprache, was die Uhrzeiten anging, lief immer über den angeklagten Familienvater.

So weit, so gut. Am Tattag, dem letzten, an dem die Vorbesitzer Zugang zum Gebäude haben sollten, sei er etwas früher als geplant zum Haus gefahren, sagte der 36-Jährige. Da sei ihm schon der Transporter der Familie entgegengekommen. Im Haus selbst stellte der Wildeshauser dann die Beschädigungen fest und zeigte diese bei der Polizei an.

Alle Aussagen verweigert

Der 71-Jährige war angeklagt worden. Seine Frau sowie die beiden erwachsenen Kinder, ein Sohn und eine Tochter, waren als Zeugen geladen. Sie verweigerten allesamt die Aussage. Nicht so der Rentner, der angab, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Er sei am Tattag gar nicht im Haus oder auf dem Grundstück gewesen.

Dem widersprach der 36-Jährige allerdings. Er habe den Mann am Morgen gesehen und sei zwischendurch auch zweimal beim Haus gewesen, wo er den Angeklagten angetroffen habe. „Sie lügen“, warf der 71-Jährige dem Zeugen vor.

Das sahen sowohl die Richterin als auch der Staatsanwalt anders. Zum einen konnte der Familienvater zunächst nicht sagen, was er am Tattag gemacht hatte. „Wenn man angeklagt wird, macht man sich doch Gedanken, wo man war“, hielt der Staatsanwalt diese Aussage für wenig glaubwürdig. Später im Prozess war dem Rentner eingefallen, er sei am neuen Wohnort gewesen und habe einen der beiden genutzten Laster ausgeladen. Zum anderen glaubten die Richterin und der Staatsanwalt dem Hausbesitzer.

Staatsanwalt sieht Ermittlungspanne

Im Zuge der Beweisaufnahme reagierten die Prozessbeteiligten verwundert darauf, dass es keine Hausdurchsuchung bei dem Angeklagten gegeben hatte. Der Staatsanwalt sprach später gar von einer Ermittlungspanne.

Was die Täterschaft anging, schieden sich die Geister. „Der Angeklagte ist auf jeden Fall beteiligt gewesen“, hielt der Staatsanwalt fest. „Der oder die Täter kommen aus der Familie“, ging er nicht von einem Unbekannten aus. Er beantragte, den 71-Jährigen zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Die Verteidigung forderte einen Freispruch.

Dazu kam es dann auch. „Ich glaube schon, dass Sie involviert waren“, so die Richterin zu dem Rentner. Sie könne aber keinen Tatnachweis führen, da die Familie die Aussage verweigert hatte. Also: im Zweifel für den Angeklagten.