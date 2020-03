Amtsgericht verhandelt trotz Corona weiter

Erhöhte Hygiene und die Bitte, jeden Besuch genau auf Dringlichkeit zu überprüfen

+ Es wird weiter verhandet: Am Amtsgericht gelten aber auch strenge Hygieneregeln. Foto: dr

Wildeshausen – Der Betrieb am Wildeshauser Amtsgericht läuft auch in der Zeit erhöhter Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus weiter. Allerdings gibt es klare Regeln, wann die Behörde an der Delmenhorster Straße betreten werden sollte. „Alle Rechtssuchenden sowie Besucher des Gerichts sind dringend aufgefordert, mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen zu prüfen, ob ein Anliegen außerhalb einer anberaumten Verhandlung vor Ort angebracht werden soll“, heißt es von der Amtsgerichtsdirektorin Sabine Plate-Greupner. Jeder solle genau prüfen, ob das Anliegen so dringlich ist, dass das Gerichtsgebäude betreten werden muss. Denkbar sei es schließlich auch, ein Anliegen schriftlich einzureichen oder telefonische Auskünfte einzuholen.