Amtsgericht vor Herausforderungen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die niedersächsischen Gerichte müssen sich immer öfter mit Menschen herumschlagen, die Richter, Staatsanwälte und Co. nicht mehr ernst nehmen oder sogar eine Gefahr für Angestellte oder Zeugen darstellen. So berichtete es Staatssekretär Dr. Stefan von der Beck aus dem Justizministerium , der dem Amtsgericht Wildeshausen am Montagvormittag einen Besuch abstattete. Der 55-Jährige, der lange Zeit Richter in Oldenburg war und seit 2017 Staatssekretär ist, nannte als Beispiel Reichsbürger.

Während des Termins in Wildeshausen, zu dem auch die Presse eingeladen worden war, informierte die Direktorin des Gerichts, Sabine Plate-Greupner, dass die Wachtmeisterei im Erdgeschoss des Justizgebäudes neu organisiert wird – auch aus Sicherheitsgründen. Künftig soll direkt am Schalter ein Wachtmeister sitzen. Der längliche Bereich wird bald umgestaltet. Die Gelder sind bewilligt.

Zudem hat das Land neue Planstellen für Wachtmeister geschaffen. Davon landet zwar keine direkt am Amtsgericht, aber in Oldenburg wird eine vermutlich vierköpfige Einsatzgruppe gebildet. Diese soll an den Amtsgerichten der Region verstärkt kontrollieren, was zurzeit auch hin und wieder passiert, aber nicht in der Häufigkeit, die ideal wäre.

Andere Wünsche muss Plate-Greupner erst einmal hinten an stellen – dabei geht es um eine bessere Beleuchtung der teils recht dunklen Flure, mehr automatische Türen für Menschen mit Einschränkungen, Fotovoltaik-Anlagen oder die Gestaltung des Raums für das Familiengericht. Dieser erinnert im Moment eher an ein kleines Besprechungszimmer denn an einen Gerichtssaal, der er ja eigentlich ist.

Letzterer Punkt fällt auch unter die Kategorie Respekt. Den sollen Angeklagte und Zeugen vor der Justiz haben, weswegen auch große Niedersachsen-Wappen in den Gerichtssälen angebracht wurden. Das sei ein wichtiges Symbol, so Staatssekretär von der Beck. „Wir wollen den staatlichen Anspruch auf das Gewaltmonopol deutlich machen.“

Derzeit ist eine Strafrichterin am Amtsgericht beschäftigt. So soll es auch bleiben, sagte Plate-Greupner, die auf Aufgaben in anderen Bereich für die insgesamt fünf Richter-Stellen verweist. „Die Diakonie Himmelsthür hält uns auf Trab“, sagte sie. Auch weil dort das Personal reduziert worden sei. Bei der Diakonie lebten viele Schwerstbehinderte, denen am Wochenende manchmal langweilig sei. „Die hauen sich dann die Köpfe gegen die Wand.“ In solchen Fällen müsse ein Richter freiheitsentziehende Maßnahmen zum Selbstschutz prüfen.

Gute Nachrichten gibt es in Sachen Nachwuchsgewinnung: Zum 1. September wird das Amtsgericht zu einem Ausbildungsgericht. Zwei angehende Justizfachwirte verstärkten das Team aus insgesamt rund 35 Mitarbeitern.

Die lange diskutierte Zuordnung der Gemeinde Hatten zum Amtsgerichtsbezirk Wildeshausen, der derzeit außer der Kreisstadt die Gemeinden Dötlingen, Harpstedt und Großenkneten umfasst, ist übrigens nach wie vor kein Thema im Justizministerium. Nichtsdestotrotz gab von der Beck eine Bestandsgarantie für das Amtsgericht Wildeshausen: „Ganz klar, wir erhalten die Strukturen so, wie sie sind, und wollen uns nicht aus der Fläche zurückziehen.“