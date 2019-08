Die „Amigos“ begeistern ihre Fans

Schlager-Duo singt ein paar Songs und gibt fleißig Autogramme

+ Karl-Heinz (l.) und Bernd Ulrich sangen auf der Bühne vor dem Euronics-Markt Wildeshausen ein paar Songs ihres neuen Albums „Babylon“. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Kurz vor 18 Uhr am Dienstag trug ein Euronics-Mitarbeiter einer Kundin noch den neu gekauften Monitor ins Auto, dann gehörte die Bühne vor dem Elektronik-Fachmarkt am Westring in Wildeshausen endgültig dem Schlager. Die „Amigos“ traten in der Kreisstadt auf. Wobei, eigentlich ist das falsch, denn „wir sind nur zwei Musiker, die ,Amigos‘, das seid ihr“, richtete sich Bernd Ulrich (68) an die Fans, von denen sich 200 bis 300 vor der Bühne versammelt hatten. Gemeinsam mit seinem Bruder Karl-Heinz (70) präsentierte er vier Lieder vom gerade erst erschienenen Album „Babylon“, von dem schon mehr als 200 000 Tonträger verkauft seien, wie die beiden stolz, aber auch etwas überrascht verkündeten.