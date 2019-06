„Amigos“ auf Autogramm-Tour in Wildeshausen

Am 6. August bei Euronics XXL

Wildeshausen – Eine gute Nachricht für alle Fans der Gruppe „Amigos“: Die Musiker Karl-Heinz und Bernd Ulrich kommen am Dienstag, 6. August, von 18 bis 20 Uhr zu einer Autogrammstunde nach Wildeshausen. Die beiden teilen auf ihrer Fan-Seite mit, dass sie von Euronics XXL am Westring 8 in der Kreisstadt eingeladen wurden.