Am Wildeshauser Westring: „Tedox“ will auf „Toom“ folgen

Von: Dierk Rohdenburg

„Tedox“ möchte eine Filiale in Wildeshausen eröffnen. Noch sind die Verträge aber nicht unterzeichnet. © tedox

Wildeshausen – Der „Renovierungsdiscounter Tedox“ möchte die Flächen des frei werdenden „Toom“-Baumarktes am Westring in Wildeshausen übernehmen.

Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Bovenden-Harste bei Göttingen auf Anfrage mit. „Aktuell laufen letzte Verhandlungen. Wir streben an, unsere neue Filiale im Jahr 2024 zu eröffnen. Ein genauerer Termin kann derzeit noch nicht genannt werden, da die Planungen dazu erst nach Abschluss des Mietvertrags beginnen können“, heißt es von Prokurist Thomas Hürter.

Geplant ist eine Verkaufsfläche von rund 3.100 Quadratmetern. Das Mitarbeiterteam soll zunächst 16 Personen umfassen. „Unser Sortiment, das wir zukünftig in Wildeshausen anbieten wollen, erstreckt sich auf die Warengruppen Bodenbeläge, Gardinen, Teppiche, Haustextilien, Tapeten und Farben, Lampen, Haushaltswaren, Dekorationsartikel, Heimwerkerbedarf und Möbel. Mit diesem Vollsortiment ist ,Tedox‘ als Renovierungsdiscounter bundesweit einzigartig im Markt vertreten“, teilte Hürter mit. „Tedox“ ist nach eigenen Angaben seit 1972 am Markt und hat mehr als 122 Filialen mit rund 3.000 Mitarbeitern in ganz Deutschland. Standorte sind auch in Oldenburg, Delmenhorst und Vechta.

„Toom“ schließt am 12. August

„Wir sind ein kontinuierlich expandierendes Familienunternehmen, das Einzelhandel mit Produkten rund um Hausausstattung und Renovierung betreibt“, so Hürter. Dazu komme der von „Tedox“ betriebene Online-Shop.

Wie berichtet, schließt der „Toom“-Markt in Wildeshausen am 12. August. Schon jetzt läuft der Räumungsverkauf. Der Baumarkt verlässt Wildeshausen nach eigenen Angaben aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven und hatte den Mietvertrag nicht verlängert. Für die betroffenen Mitarbeitern sollten sozial verträgliche Lösungen gesucht werden. Besitzer der Immobilie ist die Handelscenter-Westring Debbeler-Gesellschaft. Diese hatte mitgeteilt, dass man in Verhandlungen mit einem Nachfolger steht, wollte aber keinen Namen nennen.