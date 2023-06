Am Mittwoch entscheidet der Verwaltungsausschuss: Klimaschutzbeirat für Wildeshausen?

Von: Dierk Rohdenburg

Seit Jahren in Planung, aber nicht umgesetzt: Auf dem Dach des Wildeshauser Feuerwehrhauses soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. © dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen hat nach Einschätzung der Gruppe Grüne/Linke sowie der CDW-Fraktion großen Nachholbedarf auf dem Weg, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden.

Aus diesem Grund soll nach dem Willen der drei Parteien bis spätestens Ende des Jahres ein Klimaschutzbeirat gegründet werden, der die Maßnahmen der Stadtverwaltung zur CO2-Reduzierung begleitet, regelmäßig durch ein geeignetes Monitoring Fortschritte überprüft sowie Ziele fortschreibt.

Ob der Antrag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwochabend, Bestand hat, bleibt abzuwarten. Der Stadtentwicklungsausschuss empfahl das Papier jedenfalls mit den Stimmen von Grünen, Linken, CDW, SPD sowie Pro Wildeshausen.

Mit dem Antrag kritisieren die Parteien auch die Arbeit der Stadtverwaltung. „Es gibt seit drei Jahren einen Grundsatzbeschluss zur Klimaneutralität“, erläuterte der Gruppenvorsitzende von Grünen und Linken, Klaus Schultze. „Die Verwaltung ist auch hier und da tätig geworden, aber es ist zu wenig und es geht uns zu langsam.“

Nach dem Willen der Antragsteller sollen in allen Sektoren wie Energieerzeugung, Verbrauch in öffentlichen und privaten Haushalten, Gewerbe, Industrie sowie Landwirtschaft und Verkehr Maßnahmen zur schnellen und drastischen Einschränkung der Emission von Klimagasen eingeleitet oder angeregt werden.

Workshop von Fachleuten und Ratsmitgliedern

Begleitend soll die Verwaltung kurzfristig zu einem Workshop von Fachleuten und Ratsmitgliedern einladen. Dort sollen konkrete Handlungsfelder und Zwischenziele erarbeitet werden. „Diese Ergebnisse bilden die Vorgaben für einen zu berufenden Klimaschutzbeirat“, schreiben die Antragsteller.

„Wir unterstützen das Anliegen uneingeschränkt“, erklärte Günter Lübke (Pro Wildeshausen) im Rahmen der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Er glaube aber, das Thema sei so wichtig, dass man keinen Beirat gründen solle, sondern einen Ausschuss. „Klimaschutz ist das zentrale Thema, mit dem wir uns die nächsten Jahre beschäftigen müssen“, erklärte Lübke. Ein neuer Ausschuss, das wurde jedoch deutlich, muss per Satzung beschlossen werden, was zunächst einer Änderung bedarf.

Rainer Kolloge (UWG) hingegen hielt in der Sitzung nichts von den Bestrebungen, einen Beirat zu gründen. Er sei selbstverständlich auch für engagierten Klimaschutz, erklärte er. „Aber wir haben das Thema schon in der Vergangenheit hinlänglich berücksichtigt.“ Man benötige jetzt nicht noch einen Workshop und einen gesonderten Beirat. „Das bringt uns nicht vorwärts“, fand Kolloge.

Dieser Einschätzung hielt Schultze entgegen, dass bislang in der Stadt seiner Ansicht nach nicht viel passiert sei. „Außerdem benötigen wir für unsere Entscheidungen externe Expertise“, ergänzte er.