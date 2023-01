Altes Wappen in Wildeshausen wieder aktuell

Von: Dierk Rohdenburg

Wird wieder genutzt: Das Wappen von Wildeshausen mit der Alexanderkirche. © Stadt

Manches kommt unverhofft zurück. Wildeshausen nutzt wieder das alte Stadtwappen als Dachmarke.

Wildeshausen – Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Rat der Stadt Wildeshausen im Oktober im Rahmen der Verabschiedung des Konzeptes „Wildeshausen 2030 plus“ das Auslaufen der erst vor sieben Jahren mit einigem finanziellen Aufwand entwickelten und eingeführten Wildeshauser Dachmarke mit der symbolhaften Darstellung des Rathausgiebels beschlossen.

Als einen Unterpunkt des Konzeptes befürworteten die Ratsmitglieder im Oktober die Wiedereinführung des Stadtwappens mit Alexanderkirche und dem Heiligen Alexander für den Bereich Stadtmarketing – und besiegelten damit das Auslaufen der neu entwickelten Dachmarke, die nach der Überzeugung der Kreativagentur Kern aus Oldenburg, das moderne Wildeshausen symbolisieren sollte.

Altes Stadtwappen wird wieder häufiger zu sehen sein

„Wir müssen schauen, wie tief wir den Beschluss umsetzen“, sagte Kämmerer Thomas Eilers als Vertreter des Bürgermeisters Jens Kuraschinski auf Nachfrage. „Wir konzipieren die Ausrichtung jetzt neu.“ Dabei wolle man aber nicht auf die Schnelle alles, was bisher gut war, über den Haufen werfen, zudem müsse man sich sicherlich noch über einige Details unterhalten. Klar sei aber, dass das Stadtwappen nun wieder häufiger zu sehen sein werde, beispielsweise auch – wie bereits umgesetzt – auf neuen Fahrzeugen des Bauhofes.

Auslaufmodell: Die von einer Agentur entwickelte Dachmarke für Wildeshausen. © Kern

Mit der wieder verstärkten Nutzung des Stadtwappens kehrt Wildeshausen zu einer Praxis zurück, die vor sieben Jahren noch kritischer gesehen wurde. Wildeshausen braucht eine neue Dachmarke, die modern und wiedererkennbar ist, hieß es damals. Das extra für die Entwicklung des Logos gegründete Forum Stadtmarketing unter der Leitung von Daniela Baron traf sich im Jahr 2015 zu mehreren Sitzungen. Das neue Wildeshausen-Logo sollte universell einsetzbar sein, so die Vorstellung. Die Dachmarke sollte die Kreisstadt an der Hunte prägnant darstellen. Auch stadtnahen Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel der Verkehrsverein wurde es erlaubt, das neue Logo zu nutzen. Es wurde in den Internetauftritt der Kommune eingearbeitet, fand sich auf dem Briefpapier der Stadt, auf Werbeartikeln und Fahrzeugen wieder.

Mehr Wert auf Historie legen

Dort wird das Wappen nach und nach verschwinden. Das Leitmotiv des Handelns lautet jetzt laut „Wildeshausen 2030 plus“: „Wildeshausen – die älteste Stadt im Oldenburger Land“. Der Leitsatz macht unter anderem deutlich: „Als Kreisstadt an der Hunte bietet Wildeshausen seinen Einwohnern einen liebenswerten Platz zum Leben und Arbeiten und den Besuchern einen traditionsreichen Ort mit viel Charme, Natur und Geschichte.“ Zu den Zielen gehören ausdrücklich der bauliche Erhalt und die Rehistorisierung der Innenstadt, Erlebnisorte zu schaffen, an denen historische Stätten, geschichtlich bedeutsame Gebäude und traditionelles Gewerbe zugänglich und erlebbar gemacht werden. Dazu zählen auch Veranstaltungen mit historischen Bezügen wie ein Fest zur Sonnenwende, ein Alexandermarkt, historische Handwerkermärkte und selbstverständlich das Gildefest.