Altes Feuerwehrfahrzeug für das DRK

Von: Ove Bornholt

Übergabe: Günter Warrelmann (DRK, am Steuer) und Michael Haake (von links), Grazina Urmonas (beide DRK) mit Bürgermeister Jens Kuraschinski und Patrick Kasparak von der Stadt. © bor

Das Rote Kreuz und die Stadt Wildeshausen arbeiten zusammen, um den Zivilschutz zu stärken. Dafür steht dem DRK jetzt ein altes Feuerwehrfahrzeug zur Verfügung.

Wildeshausen – Das Rote Kreuz (DRK) und die Stadt Wildeshausen wollen den Zivilschutz in der Kreisstadt stärken und besser für sogenannte Großschadenslagen gerüstet sein. Deswegen ersetzt ein 19 Jahre altes, ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug jetzt ein knapp 30 Jahre altes, defektes DRK-Fahrzeug. „Es fährt sich traumhaft“, bedankte sich Michael Haake, Vorsitzender Ortsgruppe, anlässlich der offiziellen Übergabe am Dienstag bei Bürgermeister Jens Kuraschinski. „Der Zivilschutz wurde lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Da besteht Nachsteuerungsbedarf“, räumte der Verwaltungschef ein. Mit dem DRK ziehe man aber „gemeinsam an einem Strang“ für ein „Thema, das mir am Herzen liegt“.

Bekanntlich ist die Rot-Kreuz-Ortsgruppe in der Kreisstadt für das Thema Verpflegung zuständig. Beispielhaft nannte Haake den Brand Anfang Dezember in einem Seniorenwohnheim in der Gemeinde Wardenburg. „Da kommen schnell mal 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr zusammen.“ Hinzu kämen die evakuierten Bewohner, Mitarbeiter und Helfer. „Und irgendwann kriegen die alle Hunger“, meinte er mit Bezug auf den stundenlangen Einsatz. Da der bisher eingesetzte DRK-Küchenwagen fast 30 Jahre alt ist und die vom TÜV geforderten Reparaturen unwirtschaftlich wären, komme die Nachfolgelösung sehr gelegen. Haake hatte sich an die Verwaltung gewandt, als bekannt wurde, dass die Stadt fünf neue Fahrzeuge für die Feuerwehren in Wildeshausen und Düngstrup anschaffen wird. Auf seine Bitte hin sei eines davon nicht versteigert, sondern dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt worden.

Fahrzeug-Präsentation beim „Wohlfühlfest“

Das alte Löschgruppenfahrzeug hat nur knapp 40 000 Kilometer auf dem Tacho und ist laut Haake sehr gut gewartet und gepflegt worden. Für das DRK wurden neue Aufkleber angebracht. Das Fahrzeug bleibt aber im Besitz der Stadt, die es dem Roten Kreuz überlässt. Auch Teile der Ausrüstung hat das DRK übernommen. Andere Elemente wie die Funktechnik und ein Stromaggregat sollen in den kommenden Jahren von der Stadt beschafft werden.

Dass gerade die Ortsgruppe in der Kreisstadt nun profitiert, freut Grazina Urmonas vom Kreisverband des DRK ganz besonders. Die Helfer in Wildeshausen seien von der Ausrüstung her teilweise nicht so gut aufgestellt wie in anderen Kommunen des Landkreises. Und das schlage sich dann auch in der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher nieder. So gebe es in Ganderkesee und Hude gar keine Nachwuchsprobleme.

Parallel zur Beschaffung der Stadt treibt das Rote Kreuz die Umrüstung der Innenausstattung voran, damit bei einem Einsatz vor Ort Essen erhitzt sowie Heiß- und Kaltgetränke verteilt werden können. Dafür braucht es allerdings noch ehrenamtliche Unterstützung beziehungsweise Sponsoren, die sich unter Telefon 0172/4202140 bei Haake melden können. Das Rote Kreuz präsentiert den „neuen“ Wagen auch beim „Wohlfühlfest“ am Sonntag, 30. April, zwischen 13 und 18 Uhr an der Westerstraße in Wildeshausen.