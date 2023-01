Alternative zur Raufasertapete: Wildeshauser vertreibt Baumwollputz

Von: Ove Bornholt

Mal in Arbeitskleidung: Oliver Theile vertreibt den für Deutschland neuartigen Baumwollputz. © Hansemann

Der Wildeshauser Unternehmer Oliver Theile vertreibt Baumwollputz. Damit lässt sich eine Wand gestalten, ganz ohne zu tapezieren.

Wildeshausen – Nimmt man die Verkaufszahlen als Maßstab, ist die Raufasertapete wohl der am meisten verbreitete Wandbelag in Deutschland. Wenn es nach Oliver Theile geht, muss es dabei aber nicht bleiben. Der Wildeshauser Unternehmer vertreibt seit Kurzem den sogenannten Baumwollputz – damit ließen sich Wände mit 100 Prozent natürlichem Material gestalten, wirbt er für die Wandverkleidung, die aus recycelter Baumwolle besteht und unter dem Namen CWC Belka verkauft wird.

Theile (53) lebt in Ahlhorn, ist schon länger als Unternehmer mit Sitz in Wildeshausen tätig und vermarktet eigentlich Container für Landwirtschaft, Industrie und Privatleute. Das Geschäft habe in Coronazeiten gelitten, erklärt er, warum er sich ein zweites Standbein gesucht hat. Über einen Bekannten sei er auf den Baumwollputz aufmerksam geworden und mittlerweile voll von dem Produkt überzeugt.

Alte Decken und Pullover recycelt

Hergestellt wird das Material in der Türkei. Alte Decken, Handtücher und Pullover aus Baumwolle werden geschreddert und gefärbt. „Mit veganer Farbe“, sagt Theile. Inzwischen stünden mehr als 65 Farbtöne zur Verfügung. Das Material wird getrocknet und in großen Säcken verkauft. Endkunden mischen es mit Wasser und bringen es mit einer Plastik-Maurerkelle auf Wände auf. Geeignete Oberflächen seien Putz, Zement, Ziegel, Fliesen, Holz, Metall und Glas. Je nach Luftfeuchte und Wärme dauert es laut Theile ein bis zwei Tage, bis der Putz getrocknet ist. Je nach Menge ist die Wandverkleidung ein paar Millimeter dick. „Auch als Laie kann man den Baumwollputz aufbringen“, ist sich der 53-Jährige sicher.

Insgesamt sei das ein geringerer Arbeitsaufwand als etwa beim klassischen Tapezieren, sagt Theile, der von einer Nutzungszeit von mehr als 20 Jahren spricht. Und wenn einem die Wandgestaltung nicht mehr gefalle, könne der Putz befeuchtet und abgekratzt werden. Der Clou dabei: Das Material könnte dann auf eine andere Wand aufgebracht werden. Auch ließen sich auf diese Weise Beschädigungen entfernen – zum Beispiel, wenn Kinder mit Stiften an der Wand gemalt haben oder beim Bewegen von Möbeln ein Loch im Putz entstanden ist.

Das Material ist laut Theile feuerfest und hält die Wärme. Im Vergleich zu einer normal verputzten Außenwand sei es rund 1,5 Grad wärmer, haben seine Messungen ergeben. Ein weiterer Vorteil der sogenannten Flüssigtapeten ist die Aufnahme von Feuchtigkeit. Dadurch würden die Wände quasi atmen.

Es gibt ein paar Marktbegleiter in Deutschland, wie Theile sagt. Aber die könne man an einer Hand abzählen. Anders als in südlichen Regionen wie der Türkei, Dubai und Australien. Da sei der Baumwollputz schon wesentlich weiter verbreitet als in Europa, steht für den Ahlhorner fest. Aber genau das will er ja nun ändern.