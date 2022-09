Wildeshauser Altenheime nach dem Feuerunglück: Für jeden Bewohner gibt es eine Rettungsdecke

Von: Dierk Rohdenburg

Feuer im Atrium 2017: Das Foto zeigt die Flammen in der Küche, während sich im Fenster des Appartements die Evakuierungsmaßnahmen spiegeln. © Feuerwehr

Wardenburg/Wildeshausen – Nach einem Feuer in einem Altenheim in Südmoslesfehn (Gemeinde Wardenburg), bei dem am Sonntag drei Menschen gestorben und zehn schwerst oder lebensgefährlich verletzt wurden, sitzt der Schock bei vielen Menschen tief. Insbesondere bei den Leitungen von Seniorenheimen im Landkreis Oldenburg. Wir fragten in Wildeshausen nach.

„Die Nachricht ist sehr traurig“, reagierte Sascha Lücke, Leiter des Alexanderstiftes in Wildeshausen, am Montag auf die Nachricht. Auch seine Einrichtung sei über die Brandmelder direkt mit der Feuerwehr verbunden. „Wir haben die Anlage vor zwei Jahren ganz neu installieren lassen“, berichtet er. Selbstverständlich seien die Melder in jedem Zimmer und auf jedem Flur und würden alle drei Monate kontrolliert. Um eine schnelle Evakuierung gewährleisten zu können, verfügten die Betten in den Obergeschossen über Evakuierungsdecken mit denen die Bewohner nach draußen getragen werden können. „Im Erdgeschoss haben wir die Möglichkeit, die Leute durch die Türen in Sicherheit zu bringen“, so Lücke.

Im Alexanderstift ist ebenso wie im Seniorenwohnpark an der Hunte in Wildeshausen offenes Feuer durch Kerzen oder Feuerzeuge verboten. Christina Lemke, Leiterin des Seniorenwohnparks, berichtet, dass Bewohner deshalb auch schon schärfstens verwarnt wurden. Auch dort werden die Brandmelder alle drei Monate überprüft. „Die lösen manchmal bereits bei Dampf vom Herd aus“, ist sie von der Wirksamkeit überzeugt.

Schwierige Bereiche im Seniorenheim

„Wir haben Rettungsdecken unter den Matratzen“, so Lemke. „Jeder kann nach draußen getragen werden.“ Angesichts der Nachricht vom Feuer in Wardenburg beschleicht die Leiterin dennoch ein mulmiges Gefühl. „Man kann so was nie ausschließen“, sagt sie. Besonders schwierig sei die Situation auf der mittleren Etage mit dem geschlossenen Demenzbereich.

Auch im Atrium am Wall in Wildeshausen sind die Betten mit Rettungsdecken versehen. Die Brandmeldeanlage wird quartalsweise kontrolliert, und Kerzen oder Zigaretten dürfen in den Zimmern nicht entzündet werden. „Da sind wir sehr konsequent“, sagt Atrium-Einrichtungsleiterin Antje Preißig.

Vor fünf Jahren hat es im Atrium gebrannt

Im April 2017 hatte es im Atrium einen Küchenbrand gegeben. 47 Senioren mussten evakuiert werden. Dank der Hilfe aller Beteiligten gelang das auch bei den gehbehinderten Menschen innerhalb von 20 Minuten. Die 47 Bewohner wurden zunächst in das gegenüberliegende Alexanderstift gebracht, da das Gebäude aufgrund der Rauchentwicklung nicht freigegeben werden konnte. Es gab jedoch schnelle Hilfe: 35 Bewohner konnten zusammen mit dem Personal in den Wohnpark an der Hunte umziehen.