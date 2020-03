Alten Familiengeheimnissen auf der Spur

Was für Geschichten in alten Wildeshauser Gerichtsprotokollen stecken, wird bei der Genealogiebörse verraten: Timo Kracke und Wolfgang Martens (sitzend, von links) von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde sowie Eva-Maria Ameskamp und Cornelia Harms (stehend, von links) vom Bürger- und Geschichtsverein helfen den Besuchern bei der Recherche. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wer schon immer wissen wollte, wo seine Wurzeln sind und wer alles zur weit verzweigten Sippschaft gehört, ist am Samstag, 21. März, von 10 bis 16 Uhr bei der Genealogiebörse im historischen Rathaus in Wildeshausen richtig. Ahnenforscher, unter anderem aus dem Oldenburger Land, aber auch aus Schleswig-Holstein, Bremen sowie Osnabrück und ehemaligen deutschen Gebieten wie Ostpommern, stellen sich dort vor und helfen Besuchern dabei, ihre Dokumente zu sichten und Familiengeheimnissen auf die Spur zu kommen. Daneben sind kommerzielle Anbieter wie das Kirchenburchportal Archion und Ancestry, die Zugang zu Datenbanken mit vielen Informationen bieten, vertreten.

Die Veranstaltung, die die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde (OGF) zusammen mit dem Bürger- und Geschichtsverein Wildeshausen organisiert, richtet sich sowohl an erfahrene Ahnenforscher, die schon viel über ihre Vorfahren wissen, als auch an Laien, die einfach mal vorbeischauen wollen und Papiere wie ein altes Stammbuch von Opa dabei haben.

Laut Einschätzung von Timo Kracke und Wolfgang Martens aus dem Vorstand der OGF ist das Interesse an Ahnenforschung in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch weil der Zugang zu dem Thema durch Online-Datenbanken einfacher geworden sei. „Tendenziell hat Genealogie den Touch, etwas für ältere Menschen zu sein. Aber durch Internetangebote sind die Informationssuche und der Austausch untereinander viel zugänglicher als bei einem Besuch im Archiv“, sagt Kracke. Die Veranstalter hoffen auf rund 500 Besucher. Sorgen, dass die Börse wegen des Coronavirus abgesagt werden muss, machen sie sich zurzeit nicht.

Damit das Treffen auch für alteingesessene Wildeshauser interessant ist, hat eine Arbeitsgruppe der OGF die Gerichtsprotokolle des alten Amts Wildeshausen der Jahre 1716 bis 1729 übertragen und lesbar gemacht. Die Unterlagen befinden sich im Staatsarchiv Oldenburg und liegen jetzt erstmals digital vor, sodass Besucher nach Familiennamen suchen können. Das ist eine einmalige Chance, denn die Daten sind in ihrer digitalen Form nicht öffentlich zugänglich. „Darin ist wirklich sehr viel Geschichte enthalten“, betont Kracke. „Über Erb- und Nachbarschaftsstreitigkeiten erfährt man, was die Leute damals bewegt hat und wie ihr Leben aussah.“ Kaum eine andere Quelle berichte so viel über den Alltag mit all seinen Regeln und Einschränkungen in der damaligen Zeit. Es handele sich um etwa 1 000 Prozesse. Und jede Verhandlung betreffe mehrere Beteiligte (Kläger, Beschuldigte und Zeugen).

Ebenfalls interessant für Ahnenforscher aus der Kreisstadt könnten die Familien-Untersuchungen sein, die der mittlerweile verstorbene Heimathistoriker Heinrich Aufderheide vorgenommen hat. Da geht es dann um altbekannte Wildeshauser Namen wie Schnittker, Nolte, Beneke oder Stegemann. Auch Aufderheides Resultate sind bei der Börse einsehbar.

Bereits seit 2004 tourt die OGF mit ihren Genealogiebörsen durchs Oldenburger Land. Den Anfang machte eine Veranstaltung im Museumsdorf Cloppenburg. Seitdem ist der Ahnenforscherverband bestrebt, verschiedene Orte abzudecken. Dass es jetzt ausgerechnet im Wildeshauser Jubiläumsjahr in der Kreisstadt geklappt hat, freut Martens und Kracke besonders. Ersterer stammt aus Kirchhatten und hat hier keine Verwandtschaft. Kracke hingegen konnte mithilfe des Harpstedter Ortsfamilienbuchs Vorfahren im Flecken nachweisen.

Bei der Genealogiebörse in Wildeshausen bietet der Bürger- und Geschichtsverein auch alte Bücher und Schriften aus seinem Bestand an, die doppelt vorhanden sind. Ebenso sind Literatur, CDs mit Datensammlungen und alte Jahrbücher der OGF erhältlich.