Alles sauber – ganz ohne Plastik

Wildeshausen - Von Janin Meyer. Donnerstagabend. Wir wollen Pizza machen. „Ich fahre schnell los und hole so ein Pizza-Kit“, sagt mein Mann. Ich sehe ihn verständnislos an. „Was denn?“, möchte er wissen. „Das wäre ziemlich unsinnig, wenn wir Verpackungsmüll einsparen möchten“, entgegne ich und füge hinzu: „Den Teig und die Sauce können wir auch schnell selbst machen.“ Wir sind in Woche drei der Gelbe-Sack-Challenge, die der Landkreis Oldenburg vom 30. Oktober bis zum 30. November ausgeschrieben hat. In vielen Bereichen läuft die Mülleinsparung schon automatisch, aber manchmal müssen wir noch aufpassen.

Im Supermarkt fühlt es sich schon beim zweiten Einkauf nicht mehr seltsam an, mit eigenen Behältern an die Frischetheke zu gehen. An der Kasse fällt mir jetzt häufig auf, wie viele Verpackungsmaterialien andere Kunden mit nach Hause schleppen. Bei uns kann man dabei zusehen, wie der Kühlschrank immer müllfreier wird. Das gefällt mir gut. Auf mich wirkt ohne die Verpackungen alles ruhiger, aufgeräumter und ansprechender.

Das fällt mir auch am Wochenende am Frühstückstisch auf. Es bereitet mir viel mehr Freude, ihn mit unverpackten Lebensmitteln und Glasgefäßen zu decken. Zudem verbessert sich mein Überblick über das, was wir zu Hause haben und was wir brauchen, da ich weniger auf Vorrat oder aus einer Laune heraus einkaufe.

Nebenbei verwirklichen wir immer wieder Bastelideen, um vermeintlichen Müll weiter zu verwenden oder gar nicht erst zu produzieren. So sind in dieser Woche ein paar Laternen zum Aufhängen im Garten entstanden – aus Tetrapaks.

Nun kann ich meinen Fokus ganz auf die Bereiche Reinigungsmittel und Hygieneartikel richten. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass sich noch eine weitere Familie aus meinem Bekanntenkreis an der Challenge beteiligt. Schon lange wollten wir uns einmal treffen. Nun bringt der Wettbewerb einen weiteren Grund. Bei einem gemütlichen Zusammensitzen mit Leckereien vom Wochenmarkt – selbstverständlich in eigene Behälter verpackt – tauschen wir Erfahrungen und Tipps über plastikfreie Reinigungsmittel und Kosmetikprodukte aus.

Selbst machen wäre eine Option. Diese hat eine gute Freundin von mir im Rahmen des Wettbewerbs gewählt. In fleißiger Heimarbeit stellt sie Badekugeln, Geschirrspülmittel, Toilettenreiniger und vieles mehr her und hat damit direkt tolle Beschäftigungen für ihre Kinder. Ich muss zugeben: Das erscheint mir zu aufwendig für meinen Alltag.

Auch meine Bekannte berichtet, dass sie aus wenigen Zutaten zum Beispiel ihren Badreiniger selbst herstellt. Das klingt wirklich nicht so kompliziert. Dennoch möchte ich eine andere Lösung finden. Immerhin kann meine Bekannte für meine Geschirrspültabs Entwarnung geben: Die dünne Folienschicht, in die sie verpackt sind, müsste bei unserem Hersteller wasserlöslich und biologisch abbaubar sein. Zu Hause verrät der Blick auf die Verpackung: Sie hat recht. Das war mir gar nicht bewusst, ich habe sie immer mühevoll ausgepackt.

In den kommenden Tagen recherchiere ich viel im Internet. Ich wünsche mir einen Anbieter, von dem ich alles beziehen kann: Haarseife, Deo, Reinigungsmittel und auch Zubehör wie wiederverwendbare Abschminkpads oder Seifenschälchen. Außerdem soll das Ganze tierversuchsfrei sein und auch beim Versand mit möglichst wenig Verpackung auskommen.

Die Suche gestaltet sich gar nicht so leicht. Erst finde ich gar nichts Passendes, dann bin ich von den vielen Angeboten nahezu erschlagen. Also gehe ich einen Schritt zurück. Ich bestelle erst einmal nur wiederverwendbare Abschminkpads und zwei Seifensäckchen. Letztere habe ich durch Zufall gefunden. Sie sind aus Sisal und bieten in der Dusche nicht nur eine hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für die Seife, sondern haben gleichzeitig einen Peeling-Effekt. Als das Paket ankommt, bin ich positiv überrascht. Es gibt keine unnötigen Verpackungen. Nur eine Zeitungsseite als Füllmaterial und ein kleiner Zettel, auf dem mit Bleistift geschrieben steht: „Vielen Dank für Deine Bestellung“.

Seifen habe ich noch zu Hause, die muss ich erst einmal nicht bestellen. Dennoch statte ich dem Naturkostladen vor Ort noch einen Besuch ab, um mir einen Überblick über das Angebot zu verschaffen. Einige Sachen gibt es hier plastikfrei, aber nicht ausreichend, um mich komplett zu versorgen. Zwei Stück Seife müssen dann doch noch mit – und ich verzichte sogar auf die Papiertüte, die die Verkäuferin mir dafür anbietet. Meine Tochter ist entzückt von der neuen Seife. „So im Kindergarten haben“, erzählt sie mir in ihrer kindlichen Sprache. Scheint so, als sei sie mir auf dem Weg zu weniger Plastik schon einen Schritt voraus.

Für mein Haarshampoo folge ich einem Tipp und frage in einem Friseursalon in der Wildeshauser Innenstadt nach. Inhaber Shener Gezgin bietet in seinem Geschäft nicht nur verschiedene Haarshampoos zum Nachfüllen an, sondern möchte demnächst auch handgefertigte Seifen verkaufen. „Uns liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen“, erklärt er. Das Prinzip des wiederauffüllbaren Shampoos ist leicht: Der Kunde kauft zunächst ein Produkt seiner Wahl. Ist es leer, lässt sich die Flasche an der Shampoo-Bar in Gezgins Salon wieder auffüllen. Zwar kostet das Haarwaschmittel ein Vielfaches dessen, was ich sonst in der Drogerie bezahle, aber da es sich um ein Friseurprodukt handelt, hoffe ich auf größere Ergiebigkeit. Zudem habe ich eine professionelle Beratung, und beim Wiederauffüllen ist das Mittel drei Euro günstiger. „Aber an der Shampoo-Bar ist das Shampoo doch bestimmt auch in Kunststoffbehältern gelagert“, meint mein Mann zu Hause kritisch. Da hat er vermutlich Recht. Ich sehe dennoch einen Unterschied darin, ob ich jede kleine Shampooflasche wegwerfen oder ein Kanister nach fünf oder zehn Litern weg muss.

Zu eng möchte ich das Ganze ohnehin nicht sehen. Es geht ums Einsparen – nicht darum, gar kein Plastik mehr zuzulassen. Daher muss ich auch lächeln, als ich zu Hause dann doch noch ein Nachfüllpack unserer Flüssigseife im Schrank finde. Dann fahren wir eben noch eine Zeit lang zweigleisig. Denn auf die duftenden Seifenstücke mag ich im Bad nun auch nicht mehr verzichten.

Beim Thema Deo bin ich fürs Erste versorgt. Von meiner Freundin, die auch an der Challenge teilnimmt, bekomme ich etwas Deocreme auf der Basis von Kokosöl und Natron geschenkt. Für den frischen Duft sorgt ein ätherisches Zitrusöl.

Sie selbst hat es von einer weiteren Teilnehmerin bekommen, die sie über ein soziales Netzwerk kennengelernt hat. Denn ein Wettstreit im klassischen Sinne ist die „Gelbe-Sack-Challenge“ des Landkreises längst nicht mehr. Teilnehmer, die sich kennen lernen, nutzen das Thema zum Austausch und geben sich gegenseitig Tipps. Schließlich verfolgen wir ein gemeinsames Ziel.

Nach dieser Woche weiß ich, dass es im Bereich Kosmetik und Reinigung viele interessante Möglichkeiten gibt, Plastikmüll zu vermeiden. Herauszufinden, welche für mich am besten funktionieren, wird mich vermutlich noch eine Weile beschäftigen. Für die kommende Woche nehme ich mir erst einmal etwas andere vor: einen Besuch in einem Unverpackt-Laden.