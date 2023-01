Fausthiebe, betrunken Auto gefahren: Allerletzte Chance für jungen Wildeshauser

Von: Dierk Rohdenburg

Verhandlung vor dem Wildeshauser Amtsgericht. © Rohdenburg

Ein 21-jähriger Wildeshauser hat in den vergangenen Jahren oft zugeschlagen, zu viel Alkohol getrunken sowie gekifft und war ohne Führerschein betrunken unterwegs. Nun musste er sich vor dem Gericht verantworten.

Wildeshausen – Die Liste der Straftaten eines 21-jährigen Wildeshausers, der sich am Montag vor dem Jugendschöffengericht in Wildeshausen verantworten musste, war lang: Unfallflucht, Fahren ohne Führerschein, Bedrohung, Autodiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung fasste die Staatsanwältin in vier Anklagepunkten zusammen. Angesichts von vier einschlägigen Einträgen im Bundeszentralregister konnte der junge Mann froh sein, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, das in erster Linie erzieherisch wirken soll.

Der geständige Wildeshauser, der derzeit in der Samtgemeinde Harpstedt lebt, wurde zu einer Jugendstrafe, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt, weil man bei ihm „schädliche Neigungen“ nicht ausschließen konnte. Über die Höhe der Strafe wird somit erst bei einer weiteren einschlägigen Tat verhandelt. In jedem Fall muss der junge Mann aber 100 Arbeitsstunden verrichten. Er muss sich einer neunmonatigen Maßnahme beim Betreuungsverein für jugendliche Straftäter „Die Brücke“ unterziehen, drei Mal die Drogenabstinenz bestätigen lassen und erhält 18 Monate Sperre für die Erlangung eines Führerscheins.

Unfall gebaut, mit der Faust zugeschlagen und geflüchtet

Am 16. September 2021 hatte sich der junge Mann den Mercedes der Großeltern genommen und war damit nach eigenen Angaben ziellos durch die Gegend gefahren, obwohl er keinen Führerschein hat. Das tat er auch am 11. Dezember 2021. Diesmal fuhr er aber auf einen Golf auf. Als dessen Fahrer die Polizei rufen wollte, drohte der Wildeshauser, er würde seine Pistole aus dem Wagen holen, schlug dem Unfallgegner mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit dem Auto.

Polizisten als „Hurensöhne“ bezeichnet

Am 7. Mai 2021 wurde er in Düsseldorf bei dem Versuch erwischt, auf der Straße einen E-Scooter zu stehlen. Diesen hatte er wegen der Wegfahrsperre in einen Einkaufswagen gelegt, wurde dabei aber beobachtet. Die anrückende Polizei bezeichnete er unter anderem als „Hurensöhne“. Er landete in der Ausnüchterungszelle.

Bei Party Auto gestohlen

Am 16. April 2022 war der Wildeshauser bei einer privaten Party in der Kreisstadt, stahl dort den Haustür- und den Autoschlüssel einer jungen Frau und fuhr mit dem Ford zunächst nach Düsseldorf und dann über die A 1 zurück zur Tank- und Rastanlage in Dötlingen. Dort stellte er den Wagen ab, wo er von der Polizei entdeckt wurde.

Bei Abi-Party zugeschlagen

Am 9. April 2022 geriet der 21-Jährige bei einer Abiturparty in der Gildestube in der Kreisstadt in Streit mit einem Besucher. Er schlug mit der Faust gegen dessen Schläfe, sodass dieser bewusstlos zu Boden ging. Und am 5. Juni 2022 drückte der Wildeshauser seine Ex-Freundin gegen eine Mauer und dann in ein Treppenhaus an der Huntestraße, wo er ihr mit der Jacke ins Gesicht schlug. Er hörte erst auf, als ein anderer Mann dazwischenging.

„Das wird alles eingeräumt“, erklärte der Verteidiger gleich zu Beginn der Verhandlung. Er wies aber darauf hin, dass sich sein Mandant wegen der Alkoholisierung während der Taten an vieles nicht mehr erinnern könne. Zudem habe er oft Drogen konsumiert. „Ich vertrage nicht viel Alkohol“, berichtete der Angeklagte, der wegen früherer Taten bereits eine mehrmonatige Haftstrafe absolviert hatte.

Seit der Geburt belastet

Angesichts der Taten schien ein hartes Urteil folgerichtig. Die Jugendgerichtshilfe wies jedoch darauf hin, dass der junge Mann extrem schwere Startbedingungen ins Leben hatte. Als Kind einer Drogenabhängigen sei er früh geschädigt gewesen und in Heimen gelandet, bis er zu einer Pflegefamilie kam. Dann sei er als 13-Jähriger mit Drogen und Alkohol in Kontakt gekommen. „Zeitweise habe ich sieben Gramm Marihuana täglich verbraucht“, erklärte der Angeklagte. Doch seit rund einem halben Jahr sei er abstinent. Das bestätigte eine sehr gute Bekannte der Familie. Der junge Mann treibe jetzt viel Sport und wolle sich eine Zukunft als Hundezüchter aufbauen. Dafür habe er auch Familienunterstützung.

Die Jugendgerichtshilfe sprach sich dafür aus, den Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Seine Taten und die Herangehensweise sprächen sehr für jugendliche Unreife. Eine Haftstrafe scheine für den jungen Mann wenig abschreckende Wirkung zu haben. Effektiver sei es, mit einer neunmonatigen Betreuungsweisung auf ihn einzuwirken, zumal er wohl jetzt auf einem guten Weg sei.

Das Schöffengericht wollte dem Angeklagten die Zukunft nicht verbauen. Die Richterin sprach aber von der allerletzten Chance.