Gasthaus Peter Sander: Alle Pokale sollen raus

Besitzer können sich melden

+ © Rohdenburg Die Vitrinen sollen geräumt werden: Silvia Jeschke möchte den Flur des Gasthauses neu streichen. © Rohdenburg

Seit dem Tod von Peter Sander vor drei Jahren wird das Gasthaus gleichen Namens in Kleinenkneten auf Vordermann gebracht. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in Vitrinen zahlreiche Pokale gesammelt, die nun entfernt werden sollen. Etwaige Besitzer können sich melden.