„All inklusive“ die alte Wittekindstadt erkunden

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Es sind nicht nur die üblichen regelmäßigen Führungen, die der Verkehrsverein Wildeshausen im Angebot hat. Im Ständer vor dem Büro im historischen Rathaus der Wittekindstadt sind wir auf einen Flyer gestoßen, der unter der neuen Wildeshauser Dachmarke „Pauschalangebote all inklusive“ präsentiert.

„Diese Sachen werden sehr gerne angenommen, weil sich die Gäste praktisch um nichts kümmern müssen“, so die Leiterin der Tourist-Information, Claudia Olberding. „Insgesamt haben wir derzeit fünf verschiedene Pakete im Angebot – zwei Tages- und drei Wochenend-Touren.“

Unter anderem gibt es das „Radlerwochenende in der Quadratmeile der Prähistorie“. „Radeln Sie auf ausgeschilderten Rundtouren in einer abwechslungsreichen ebenen Landschaft um den Luftkurort Wildeshausen“, heißt es dazu im Flyer. „Für die Radtouren, die etwa 35 Kilometer lang sind, gibt es zwei Vorschläge. Eine der Touren ist auch teilbar“, erklärt Olberding.

Die Anreise zum Hotel erfolgt am Freitag ab 15 Uhr. Nach Kaffee und Kuchen steht eine historische Stadtführung auf dem Programm, ehe die Gruppe um 19.30 Uhr im Hotel zu einem zünftigen Grillabend zusammenkommt. „Die Stadtführung kann auf Wunsch auch erst am Sonntag erfolgen“, so Olberding.

Nach einem Frühstücksbüfett geht es am Sonnabendvormittag in Eigenregie auf Fahrradtour. „Auf Wunsch stellen wir gegen Aufpreis auch Leihräder und eine Tourenbegleitung zur Verfügung. Zudem sind Ergänzungen und Änderungen des Programms auf Absprache möglich“, betont Olberding.

Um 19 Uhr geht es ins Restaurant „Altes Amtshaus“, wo ein Drei-Gänge-Menü serviert wird. Am Sonntagmorgen steht nach dem Frühstück die zweite Radtour auf dem Programm. Im Anschluss erfolgt die Heimreise. Die Kosten inklusive Hotel, Abendessen, Stadtführung und Begrüßungskaffee belaufen sich auf 119,90 Euro pro Person. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 15 Euro. Dieses Angebot gilt für Einzelreisende und Gruppen auf Anfrage.

Unter dem Motto „Luftkurort Wildeshausen – älteste Stadt im Oldenburger Land“ steht ein Tagsangebot, das sich an Gruppen ab zehn Personen richtet. Im Preis von 35,90 Euro pro Person sind Stadt- und Museumsführung, der „Wildeshauser Meisterbrief“, Mittagessen sowie Kaffe und Kuchen enthalten. Statt des Meisterbriefes ist preisgleich auch eine begleitete Wanderung oder Busrundfahrt im eigenen Bus möglich. „Das kann individuell geplant werden“, erklärt Olberding.

Die Gruppe kommt um 10.30 Uhr auf den Marktplatz, wo der Start für die historische Stadtführung ist. Nach dem Mittagessen steht der „Meisterbrief“ auf dem Programm. „Diese Aktion erfreut sich bei den Gästen immer wieder großer Beliebtheit, die Gruppen haben stets viel Spaß“, so Olberding.

Nach dem Kaffeetrinken geht es um 17 Uhr ins Druckereimuseum der Wildeshauser Zeitung, wo die Gästeführer die Besucher mitnehmen auf eine „Zeitreise“ und darstellen, wie früher Zeitung gemacht wurde.

Anmeldungen und weitere Infos zu den Angeboten gibt es im Verkehrsbüro, unter Telefon 04431/6564 oder per E-Mail an info@verkehrsverein-wildeshausen.de.