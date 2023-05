Woehl-Orgel würdevoll eingeweiht

Erstes öffentliches Konzert

+ © Rinne Mit dem Orchester vor der Orgel: Kantor Ralf Grössler (vorne, 3. von rechts) lobt die beiden Kirchenmusiker Heiner Arden und Rainer-Michael Munz (von rechts). © Rinne

Mehr als 300 Zuschauer haben das erste öffentliche Konzert mit der neuen Woehl-Orgel in der Wildeshauser Alexanderkirche verfolgt.

Wildeshausen – Nachdem die neue Woehl-Orgel einige Wochen zuvor den Sponsoren vorgestellt wurde, hat die evangelische Kirchengemeinde Wildeshausen das Instrument am Sonntagnachmittag mit einem öffentlichen Konzert eingeweiht. Selten zuvor waren die Reihen der Alexanderkirche dermaßen gut gefüllt. Mehr als 300 Zuschauer waren gekommen. Selbst im Altarraum wurden Stuhlreihen aufgestellt. Der Altar selbst musste seinen angestammten Platz räumen. Beim Eingangsportal ragte eine Bühne an die Orgelempore heran. Als dort das Orchester Platz nahm, bot sich dem Publikum aus dem Altarraum mit Blick zur Orgel ein fantastischer Anblick: Das Orchester überragt vom Glanz der Woehl-Orgel, welche wiederum die durch die Nachmittagssonne strahlende Rosette umrankt.

Die Kulisse wirkte dem Anlass angemessen. Die Gäste, die auf den Bänken im Mittelschiff des Kirchenhauses saßen, mussten sich zwar umdrehen, um diesen optischen Eindruck einzufangen. Küster Wolfgang Jöllenbeck hatte aber seitlich vom Altarraum Leinwände aufgestellt, auf denen das Geschehen gezeigt wurde.

Zwei Organisten mit Wildeshauser Vergangenheit spielen

Ebenso spektakulär wie der äußere Rahmen war die musikalische Auswahl, dargeboten von zwei Organisten mit Wildeshauser Vergangenheit. Rainer-Michael Munz war von 1976 bis 1989 Kantor der Alexanderkirche, bevor er Kirchenmusikdirektor an der Nikolaikirche in Kiel und Professor für Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik in Hamburg wurde. In zwei Improvisationen – über den Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Symphonische Fantasie“ – zeigte der inzwischen pensionierte Kirchenmusiker sein außergewöhnliches Können und demonstrierte gleichzeitig, was an Breite und Volumen in diesem Instrument steckt.

Heiner Arden stammt zwar aus Geldern, verbrachte seine Schulzeit jedoch in Wildeshausen, wo er 1984 am Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erlangte. Während dieser Zeit nahm er Orgel-Unterricht bei Munz und wechselte nach seinem Studium nach Lübeck, wo er als Kirchenmusiker an der Propsteikirche Herz Jesu und als Regionalmusiker für die Dekanate Lübeck, Eutin und Storman-Lauenburg tätig ist.

Publikum mit seltenem Werk begeistert

Arden begeisterte das Publikum mit einem nicht allzu oft aufgeführten Werk. Das Orgelkonzert Nr.2 g-moll von Joseph Rheinberger entstammt der Spätromantik und besitzt zuweilen eine für diese Zeit charakteristische Monumentalität, die besonders im ersten (Grave) und dritten Satz (Con moto) zum Tragen kam, unterstützt vom ausgezeichneten Orchester. In den leiseren Passagen überstrahlte vor allem der Bläsersatz die Orgel, die dadurch leider zeitweise nicht voll zur Geltung kam.

Den Abschluss bildete das „Choralkonzert in C zur Abendmahlsymbolik der West-Rosette“ von Ralf Grössler. Der Wildeshauser Kantor überließ den Spieltisch seines neuen Arbeitsgerätes dem Gast aus Lübeck und dirigierte das Orchester. Grössler ist es gelungen, einen Klangkörper zu formen, der trotz kurzer Vorbereitungszeit eine prachtvolle Symbiose mit dem Solisten an der Orgel einging.

„Die Orgel ist sehr gelungen, mit vielen farbigen Klängen. Es gibt zarte Streicherklänge, die bei geschlossenem Schweller fast nicht zu hören sind. Dann wieder schmetternde Zungenstimmen. Ein tolles Instrument, welches sicher in den nächsten Jahren von Organisten besichtigt wird“, schwärmte Arden nach dem Konzert von der neuen Orgel.