Alexanderkirche wird zur Musicalbühne

27 Kinder der Ferienwoche führen Lieder und Tänze aus bekannte Stücken auf

+ Musikalischer Ausflug nach Hawaii: Die Handlung von „Lilo und Stitch“ spielt auf der „Trauminsel“ im Pazifik. Fotos: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Der Altarraum der Wildeshauser Alexanderkirche hat sich am Freitag in eine Musicalbühne verwandelt. 27 Kinder, die an der Kinderferienwoche der Evangelischen Jugend Oldenburg teilgenommen hatten, präsentierten ihre Ergebnisse. Das Thema der 19. Kinderferienwoche hieß „Musicals“, wie Diakon Johannes (Joe) Kretzschmar-Strömer in seiner Begrüßung verriet.