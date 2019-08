Schriftzug auch an der Harpstedter Straße

+ Verunstaltet: die Außenmauer der Alexanderkirche. Foto: lat

Wildeshausen – Unbekannte haben die Wildeshauser Alexanderkirche beschmiert. Der Schriftzug wurde in der Nacht zu Sonntag rechts neben dem Haupteingang aufgebracht, hieß es von der Kirche. Das altehrwürdige Gemäuer liegt bekanntlich direkt gegenüber der Polizeiwache an der Herrlichkeit, was die Täter aber offenbar nicht abschreckte. Die Polizei bestätigte den Fall auf Nachfrage. Und offenbar wurde ein weiterer ähnlicher Schriftzug an einem Privathaus an der Harpstedter Straße festgestellt. Dieser soll zwischen Freitag und Samstag angebracht worden sein. Die Ermittlungen der Beamten zum Verursacher der Schmierereien laufen. bor