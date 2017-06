Alexander Dünzelmann: Sieg am Ende seiner Kräfte

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Der neue Kinderkönig der Wildeshauser Schützengilde heißt Alexander Dünzelmann. Der Elfjährige setzte sich in einem ungemein spannenden Finale gegen vier Mitbewerber durch und holte den Vogel von der Stange.

Völlig ausgepumpt stand der Schüler der vierten Klasse der St.-Peter-Schule in Wildeshausen an seinem Stand und konnte gar nicht richtig jubeln. Dann sammelte er seine Bolzen ein und erst, als er bei seinen Eltern Daniela und Markus sowie seinem achtjährigen Bruder Christopher ankam, ballte er die Faust. Seine Königin ist Anastasia Surmann.

Alexander hatte in der Gruppe von Hermann Petermann trainiert, der sich über zwei Vizekönige und den Sieger freuen konnte. Alexander war schon beim Kinderkönigsschießen, aber nun hat es auch mit dem Finalschuss geklappt. Seine Hobbys sind Schwimmen und Tischtennis.

Die Schießdurchgänge mit 38 Teilnehmern waren in diesem Jahr deutlich spannender als in den Vorjahren. Ein wesentlicher Grund dafür waren die von Ulrich Kramer ausgetüftelten Filzringe, die das Klebeband ersetzten. Hing früher der Papagoy noch am „seidenen Faden“ und war eigentlich schon von der Stange geschossen, war das diesmal nicht möglich. Die drei Stopfen mussten nacheinander sauber von der Stange geschossen werden, bevor der Vogel frei fallen konnte.

Im ersten Durchgang war Kindertambour Lanning Prieser der erfolgreichste Schütze. Den zweiten Durchgang entschied Jan-Hendrik Segelke für sich. Im dritten Durchgang siegte Mats-Ole Ertelt. Vater Lutz, der im Jahr 2010 König der Schützengilde wurde, war mächtig gespannt, ob sein Sohn den letzten Vogel abschießen würde. Aber auch als Vater eines Vizekönigs wird er am Sonntag im Gildeclub „AFK“ einen ausgeben müssen, wenn dort Hauptversammlung ist.

Während Alexander Dünzelmann den vierten Durchgang gewann, siegte Tim Menke im fünften Durchlauf. Am Ende aber hatte Alexander den besten Treffer, nachdem die Bolzen zweimal wieder eingesammelt wurden, weil kein Schuss perfekt getroffen hatte.