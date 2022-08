Baustelle Harpstedter Straße in Wildeshausen: Aldi spricht von „Desaster“

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Engpass an der Harpstedter Straße: Für Begegnungsverkehr ist nicht viel Platz. © dr

Wildeshausen – Die Verwirrung über die Verkehrsführung rund um die Bauarbeiten an der Harpstedter Straße in Wildeshausen bleibt bestehen – oder wird gar noch größer. Am Montag war die Zufahrt von der Delmenhorster Straße in Richtung Harpstedt laut einem Mitarbeiter an der Absperrung nur noch „auf eigene Verantwortung“ möglich. Unterdessen klagen die Händler über massive Umsatzeinbußen.

Die reguläre Abbiegespur von der Delmenhorster Straße zur Harpstedter Straße war am Montag komplett gesperrt für alle Kraftfahrzeuge. Nach Auskunft des Kontrollpostens hatte der Polier der Baustelle das veranlasst, weil zu viel Verkehr über die Strecke ging. „Es war nicht mehr möglich, ungestört die Fahrbahn abzufräsen, weil so viele Autos unterwegs waren“, hieß es.

Dennoch durften Anlieger, die in die Wohngebiete oder zu den Einkaufsgelegenheiten wollten, auf die Harpstedter Straße abbiegen. Allerdings nur über die Spur, auf der auch die Fahrzeuge standen, die aus Richtung Harpstedt kamen. Wenn die Ampel für diese Fahrzeuge rot zeigte, konnte von der Delmenhorster Straße niemand abbiegen, weil die Abfahrt blockiert war. Wer dann doch freie Fahrt bekam, musste allerdings jederzeit auf den Gegenverkehr achten, der auf der gleichen Spur unterwegs war. Die Fahrbahn war so eng, weil bei einem Teil der Harpstedter Straße bereits die Decke auf einer Breite von zwei Metern und in einer Tiefe von rund 15 Zentimetern abgefräst war.

Aldi-Regionalverkaufsleiter spricht von „Desaster“

Auch Aldi-Regionalverkaufsleiter Timo Schwania versuchte am Vormittag, auf diesem Weg zur Filiale zu kommen. „Ich musste an der Sperre ausführlich begründen, warum ich dort hin will“, berichtete er. „Dem Gegenverkehr auszuweichen, war dann gar nicht so leicht.“

Vor Ort musste Schwania feststellen, dass kaum Kunden im Discounter waren. „Die vergangene Woche war noch erträglich“, berichtete er. Aber was er jetzt erlebe, sei ein „Desaster“.

„Für uns ist diese Baustelle eine Katastrophe“, so Schwania weiter. Die Mitarbeiter könnten ihre Arbeitsstelle kaum mehr erreichen, die Lieferfahrzeuge hätten Schwierigkeiten, die hohen Kanten an den Abfräsungen zu überwinden und die Kunden kämen auch kaum noch. „Wir können den Laden ja nicht einfach dichtmachen“, so der Aldi-Mann. Das passiere erst, wenn die Warenversorgung nicht mehr gewährleistet sei. Derzeit schaue er von Tag zu Tag. Schließlich habe der Discounter Frischware im Angebot und müsse diese verkaufen.

Fräsarbeiten in Höhe von Netto und Aldi: Die Maschine entfernt Asphalt in einer Breite von zwei Metern. © dr

Auch beim Nachbardiscounter Netto war der Parkplatz deutlich leerer als gewöhnlich. Bäcker Wolfgang Kolloge auf der gegenüberliegenden Seite berichtete von weniger Kundschaft als vor der Baumaßnahme.

Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg sollen die Fräsarbeiten heute Abend beendet sein. Die Bereiche können danach von Anliegern mit Kraftfahrzeugen befahren werden, bis die Asphaltierungsarbeiten beginnen. Das ist voraussichtlich am Dienstag, 16. August, der Fall. Von da an sind Teilbereiche der Harpstedter Straße mit der neuen Asphaltdecke für jeweils zwei Tage gar nicht befahrbar.

Behörde: Umleitung fahren

Aus diesem Grund weist die Straßenbaubehörde auf die Umleitung hin, die alle Personen nehmen sollen, die nicht Anlieger sind. Sie führt von Harpstedt aus über die Kreisstraße 286 (Nordstraße), Kreisstraße 9 (Schulenberger Straße/Simmerhauser Straße) und Bundesstraße 213 sowie von Wildeshausen aus in die Gegenrichtung.