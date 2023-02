Geldbörsen gestohlen: drei Taten in drei Aldi-Märkten

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei warnt vor Gelddiebstählen in Supermärkten. © imago/Symbolbild

In drei verschiedenen Aldi-Märkten in Wildeshausen und Harpstedt wurden Senioren am Samstag die Geldbörsen gestohlen.

Wildeshausen – Am Samstag kam es laut Polizeibericht in Wildeshausen zu zwei Diebstählen von Geldbörsen. So wurde im Aldi-Markt an der Dr.-Dürr-Straße gegen 11.55 Uhr einer älteren Dame das Portemonnaie entwendet. Beim Aldi-Markt an der Harpstedter Straße kam es zu einer geleichgelagerten Tat gegen 12.30 Uhr, bei der ein älterer Herr bestohlen wurde. Gegen 13 Uhr schließlich wurde im Aldi-Markt an der Wildeshauser Straße in Harpstedt eine Geldbörse aus einer an einem Einkaufwagen gehängten Handtasche einer älteren Dame gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/9410 entgegen. Sie bittet darum, insbesondere ältere Mitbürger darauf hinzuweisen, niemals die Einkaufstasche im Wagen liegen zu lassen. In der Vergangenheit ist es in Wildeshausen und Harpstedt mehrmals vorgekommen, dass Geldbörsen gestohlen wurden.

Zum Schutz vor Taschendiebstahl rät die Polizei:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Vorsicht: Im Supermarkt fragen Fremde das Opfer nach einer bestimmten Ware. Während es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.