Aldi-Abbruch an der Harpstedter Straße hat begonnen

Neuer Markt soll im Herbst stehen

Der alte Aldi-Markt wird vor dem Abriss entkernt.

Wildeshausen – Nun geht es ganz schnell. Nachdem das Unternehmen Aldi rund zweieinhalb Jahre auf die Baugenehmigung für einen Neubau an der Harpstedter Straße in Wildeshausen gewartet hatte, haben in dieser Woche die Abrissarbeiten begonnen. Geplant ist eine deutliche Verkaufsflächenerweiterung des Marktes auf 1200 Quadratmeter.