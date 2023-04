Nächtlicher Vollalarm für die Wildeshauser Feuerwehr

Sauna bei Fitnessstudio brennt nieder

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag einen Saunabrand in Wildeshausen gelöscht. Die Flammen drohten, ein Fitnessstudio zu erfassen.

Die Außensauna eines Fitnessstudios an der Ottostraße in Wildeshausen ist in der Nacht zu Dienstag niedergebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten die Flammen gegen 5 Uhr schon eine Hecke erfasst, und eine Ausweitung auf das Studio drohte. Beim Eintreffen ließ der Einsatzleiter deswegen Vollalarm für die Feuerwehr Wildeshausen auslösen. „Durch die ersten Kräfte wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz aufgebaut und mittels Riegelstellung zunächst das Übergreifen verhindert“, heißt es im Bericht der ehrenamtlichen Brandschützer.

Die nachrückenden Einsatzkräfte stellten weiteres Personal und Trupps unter Atemschutz zur Verfügung. Mit dem Wasser aus drei Rohren konnten die Flammen schließlich eingedämmt werden. Zum Abschluss wurden die Reste des Brandgutes auseinandergezogen und abgelöscht, um eine Wiederentfachung auszuschließen. 26 Kräfte waren im Einsatz. Anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.