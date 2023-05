Akustischer Rundgang in Wildeshausen gestartet: 15 Hörspiele zur Stadtgeschichte

Von: Dierk Rohdenburg

An der Infotafel am Gildeplatz: Stephan Klappert (Team Iken), Dennis Schulz („CultureCall“), Michael Müller (Stadtmarketing) sowie Uta-Maria Kramer und Claudia Olberding (Verkehrsverein, v.l.). © dr

Wildeshausen – Touristen und Einheimische haben seit Freitag die Möglichkeit, an 15 Standorten in der Innenstadt per Handy kostenlos Wissenswertes über die Wittekindstadt zu erfahren.

Das Stadtmarketing hat in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein, den Firmen „CultureCall“ und dem „Team Iken rund drei- bis vierminütige Beitrage einsprechen lassen, die in Form eines Hörspiels abrufbar sind und auf unterhaltsame Weise die Geschichte und Traditionen der Stadt beleuchten.

Der Verkehrsverein Wildeshausen hatte schon vor Jahren die Idee, einen akustischen Spaziergang durch die Innenstadt zu entwickeln. Nun konnte das 40.000 Euro teure Projekt dank einer 90-prozentigen Förderung aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ realisiert werden.

Übersichtstafeln am Rathaus, Westertor und Gildeplatz

An drei Stellen (Rathaus, Westertor, Gildeplatz) sind große Übersichtstafeln installiert, die über den akustischen Rundgang informieren. „An den jeweiligen Stationen können die Interessierten die Beiträg mit einem QR-Code-Scanner starten“, so Michael Müller vom Stadtmarketing. Alternativ könne aber auch eine kostenfreie Telefonnummer angerufen werden, über die die jeweiligen Beiträge wahlweise auf Englisch oder Deutsch abgerufen werden können.

„Zum Teil sprechen fiktive historische Personen“, erzählt Dennis Schulz von „CulturCall“. Mit Ludger Abeln, Gerd Spiekermann, Annie Heger sowie Ruth Hunfeld habe man prominente Sprecher engagiert. Es seien auch Hintergrundgeräusche zu hören, die mehr Leben in die Beiträge bringen. Die Musik sei eigens für die Wildeshauser Audioführung komponiert worden.

„Man kann an jedem Punkt anfangen“, berichtet Müller. Der Rundgang sei zudem beliebig erweiterbar. Denkbar seien beispielsweise Standorte bei den Großsteingräbern oder in Spasche. Dafür müsse die Stadt aber weiteres Geld investieren.

„Die Beiträge ersetzen keine Stadtführung“, erläutern Claudia Olberding und Uta-Maria Kramer vom Verkehrsverein. „Sie sollen vielmehr Appetit machen auf die Wildeshauser Geschichte.“ Diese Einblicke könnten dann von den Gästeführern vertieft werden.

Digitaler Flyer auf der Homepage des Verkehrsvereins

Elf von den 15 bisher realisierten Stationen gehören auch zum beschilderten historischen Stadtspaziergang. Auf der Homepage des Verkehrsvereins ist zudem ein digitaler Flyer abrufbar. Exemplare aus Papier sind in der Tourist-Information erhältlich.

Wildeshausen gehört nun zu einem Netz von mehreren Gemeinden in Norddeutschland, die Audioführungen anbieten. Die nächsten Stationen befinden sich in Lastrup und am Dümmer. Schulz hält das für einen Vorteil. Insbesondere Radtouristen würden schauen, wo die nächsten Führungen angeboten werden und diesen Ort ansteuern, weil die Rundgänge per Smartphone gut gefallen haben. Das sei gutes Stadtmarketing.