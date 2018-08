Aktives Wochenende zum 50. Geburtstag

Wildeshausen - Mit einem großen Aktionswochenende will der Sport-Club (SC) Wildeshausen am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. August, das 50-jährige Bestehen des Vereins feiern. Heute und am kommenden Donnerstag werden bereits Lose für die Tombola zu je zwei Euro auf dem Wochenmarkt verkauft.

Die Feier beginnt am 24. August um 18 Uhr mit einem Abendlauf, der vom Restaurant Kavala am Krandel (der Gründunststätte des Clubs) an der Hunte entlang zum „Alten Amtshaus“ führt. Die Teilnehmer können Strecken mit drei, fünf und zehn Kilometern Länge wählen. Im Ziel angekommen, gibt es kalte Getränke und Snacks.

Auch am 25. August geht es sportlich zu. Allerdings auf dem Fahrrad. Während einer Rallye können Gruppen von 10 bis 14 Uhr bei einer Art Schnitzeljagd die Gegend erkunden. Dabei warten immer wieder Aufgaben auf die Teilnehmer, die sich zum Start bei der Sporthalle der Wallschule treffen. Pro Team sind 15 Euro zu zahlen.

Gleich im Anschluss starten die Spiele ohne Grenzen, für die jede Abteilung des mehr als 800 Mitglieder zählenden Vereins etwas vorbereitet hat. Die Veranstaltung geht ebenfalls bei der Halle an der Straße „Im Hagen“ über die Bühne. Neben einer Hüpfburg sind unter anderem ein Menschenkicker, Wasserspiele sowie Bullenreiten geplant.

Ab 17 Uhr gibt es was auf die Ohren: Die Kinderdisco für Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren startet. Als besonderer Partygast ist der Turntiger in der Wallschul-Sporthalle unterwegs. Schließlich werden noch die Gewinner der Tombola verkündet, bei der es Preise von einer Kremserfahrt bis hin zum Gutschein für einen Elektronikmarkt zu gewinnen gibt. Die Lose können auch am 24. August erworben werden.

Sportliche und familiäre Feier

Für den Abendlauf, die Fahrradrallye und die Spiele ohne Grenzen wird um Anmeldungen per E-Mail an sc.wildeshausen@ewetel.net gebeten. Interessierte können aber auch spontan vorbeikommen.

„Die Feier ist sportlich und familiär angelegt“, freut sich SC-Vorsitzender Horst Feenders auf viele Gäste. Sowohl Clubangehörige als auch Nichtmitglieder sind willkommen. Abgerundet werden soll das Jubiläum bei der Schwarz-Weißen Nacht mit festlicher Kleidung am Sonnabend, 3. November, ab 19 Uhr im Hotel Gut Altona. Eintrittskarten kosten 19,68 Euro – angelehnt an das Gründungsjahr. Der Vorverkauf läuft über Andrea Freytag, die per E-Mail an geschaeftsstelle@scwildeshausen.de erreichbar ist. Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der SC-Homepage.

www.sc-wildeshausen.de