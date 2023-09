Aktionstag in Wildeshausen rückt Kinderrechte in den Fokus

Von: Tanja Schneider

Freuen sich auf die Aktionen am Weltkindertag: Martin Klinger (r.) und Imke Schmidt vom Präventionsrat mit den Hauptsponsoren Carsten Westdörp (Volksbank), Shafiullah Faizy (Gildestube) und Marcel Fiedler (LZO, v.l.). © Schneider

Veranstaltung zum Weltkindertag bietet Infos, eine Tombola und „fliegende Wünschen“ auf dem Marktplatz.

Wildeshausen – Kinderrechte verbinden viele mit einer gewaltfreien Erziehung, mit dem Anspruch auf Essen, Trinken, Gesundheit und Bildung. Doch hinter dem Begriff steckt vielmehr. „Kinder haben ebenso ein Recht auf freie Meinungsäußerung sowie auf Spiel und Freizeit“, betonen Imke Schmidt und Martin Klinker vom Präventionsrat der Stadt Wildeshausen mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention. Diese Aspekte kämen in Zeiten von Leistungsdruck, medialem Smog und Freizeitstress aber oft zu kurz.

Um die Rechte der Jüngsten in den Fokus zu rücken, lädt der Präventionsrat mit der Polizeidirektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch für Mittwoch, 20. September, ab 15.30 Uhr auf den Wildeshauser Marktplatz ein. Anlässlich des Weltkindertages gibt es an unterschiedlichen Stationen Infos und Mitmachangebote zum Thema. „Wir wollen die Bevölkerung wachrütteln“, sagt Klinger, Präventionsbeauftragter bei der Polizei. „Kinder brauchen besonderen Schutz. Und diesen sollten wir gewähren. Schließlich ist es die Generation, die uns irgendwann mal tragen soll.“

Neben dem Kinderschutz-Zentrum Oldenburg, dem Rotaract Club Wildeshauser Geest und dem Café Bobbycar ist Dirk Emmerich vom Kreis-Jugendamt vor Ort. Er hatte vor Jahren einmal einen umfangreichen Kinderrechteparcours entworfen, von dem Bauteile auf dem Marktplatz zu finden sein werden. „Der Parcours erklärt die Rechte der Kinder auf spielerische Weise, zum Beispiel mit einem Quiz“, berichtet Schmidt, Leiterin des Jugendzentrums „JottZett“. Das Bemalen von Steinen, ein Glücksrad, eine Tombola zugunsten des Kinderschutz-Zentrums und ein Luftballon-Weitflugwettbewerb gehören zu den weiteren Programmpunkten des Aktionstages, der von der LzO, der Volksbank Oldenburg-Land Delmenhorst und der Gildestube als Hauptsponsoren unterstützt wird.

Bei den Luftballons handelt es sich nach Auskunft von Klinger um ein reines Naturprodukt, klimaneutral, zertifiziert und zu hundert Prozent abbaubar. Dies gelte auch für die Bänder und Karten, auf denen Wünsche von Kindern und für Kinder ihre Reise antreten sollen. 100 Ballons stünden zur Verfügung. Den ersten werde Bürgermeister Jens Kuraschinski losschicken. „Wir hoffen natürlich, dass viele Karten zurückgesendet werden“, so Klinger. Für die zwei Ballons mit den meisten zurückgelegten Kilometern gibt es Preise: Gutscheine fürs Jumphouse in Bremen und die Grafttherme in Delmenhorst.

Gemeinsame Zeit und Erlebnisse

Für die Tombola haben Geschäftsleute und Freizeiteinrichtungen aus der Region tolle Gewinne bereitgestellt. „Uns waren vor allem Preise wichtig, die Familien gemeinsame Zeit und Erlebnisse bescheren“, betont Schmidt. Das Spektrum reiche vom Kinobesuch übers Kraxeln im Kletterwald bis hin zum Rätseln im Escaperoom. Insgesamt gehen 300 Lose für je einen Euro in den Verkauf. Sie sind ab sofort im Jugendzentrum „JottZett“ sowie im Bürgerbüro des Stadthauses zu den Öffnungszeiten erhältlich. „Pro Person haben wir den Erwerb auf fünf Lose begrenzt“, berichten die Organisatoren und versprechen: „Etwa jedes vierte Los gewinnt.“ Wer jubeln darf, entscheidet sich am 20. September ab 17 Uhr. Dann zieht eine „Glücksfee“ die Gewinner. „Die Losnummern werden natürlich veröffentlicht, sodass auch diejenigen, die beim Aktionstag nicht dabei sein können, eine Chance haben, ihre Preise zu erhalten“, sagt Schmidt. Bis zum 1. Oktober könnten sie im Jugendzentrum abgeholt werden.

Auf den Aktionstag weisen unter anderem Plakate an den vier großen Zufahrtsstraßen Wildeshausens hin. Sie stammen von der Initiative „Unsere Kinder sind unschlagbar“ und machen deutlich: „Gewalt gegen Kinder geht uns alle an.“ Über die Initiative hat der Präventionsrat auch Notruf-Pinnwände und Schutzpfeifen organisiert, die er an die Wildeshauser Erstklässler verteilen möchte. „Wir hoffen natürlich, dass das Thema im Unterricht seinen Platz findet“, so Schmidt und Klinger.