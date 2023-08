„Zapatos Rojos“: Nicht wegsehen bei Gewalt gegen Frauen

Durch das Kunstprojekt „rote Schuhe“ wollen die Initiatorinnen aus dem Landkreis die Aufmerksamkeit auf das Thema Femizid lenken. © Saalfeld

Landkreis – Die Gleichstellungsbeauftragten aus dem Landkreis Oldenburg wollen mit dem Projekt „Rote Schuhe“ darauf aufmerksam, dass Gewalt hinter jeder Tür lauern kann: „Die Zahlen von polizeilich registrierter häuslicher Gewalt sind laut neuem Lagebild des Bundeskriminalamtes wieder angestiegen, um 8,5 Prozent im Vorjahresvergleich. In 2022 sind 133 Frauen und 19 Männer durch Partner oder Ex-Partner getötet worden“, erläutern sie in einer Ankündigung aus dem Kreishaus.

Diese Zahlen beleuchteten jedoch nur das sogenannte Hellfeld der Statistiken. All jene Taten, die nicht angezeigt geworden sind, tauchten in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht auf.

Um darauf hinzuweisen, haben sich die Gleichstellungsbeauftragten einem internationalen Kunstprojekt angeschlossen: „Für jede Frau, die durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurde, werden wir ab dem 20. November ein Paar blutrote Schuhe vor dem Kreishaus in Wildeshausen aufstellen“, kündigen die sie das Projekt „Zapatos Rojos“ (aus dem Spanischen: „rote Schuhe“) an, dass die mexikanischen Künstlerin Elina Chauvet initiiert hat. Sie hatte 2009 erstmalig, nachdem ihre Schwester durch die Schläge ihres Mannes ums Leben gekommen war, diese künstlerische Arbeit in ihrem Heimatland installiert. „Chauvet wollte damit an das Schicksal ihrer Schwester und das vieler weiterer Frauen weltweit erinnern und Femizide, also die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, anprangern“, erläutern die Frauen aus dem Landkreis.

Es geht um Femizid

Die Sammlung der Ausstellungsobjekte läuft bereits seit einiger Zeit: „Vielen Dank für die Schuhe, die für diese Aktion bereits in den Rathäusern abgegeben wurden,“ so die Initiatorinnen, die sich, ausgestattet mit roter Acryl- und Sprayfarbe, in Ganderkesee getroffen haben, um die ersten Schuhe für die Ausstellung vorzubereiten. Und weiter: „Weit mehr als 100 Femizide pro Jahr alleine in Deutschland sind immer noch zutiefst erschütternd. Wir wollen weiter hin- anstatt wegschauen und genau aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam diesem partizipativen Kunstwerk angenommen, für das wir aber ebenso auf Beteiligung und Hilfe von den Menschen im Landkreis Oldenburg angewiesen sind. Deswegen rufen wir erneut dazu auf, in den Gemeinden nicht mehr benötigte rote oder auch andersfarbige Damenschuhe zu spenden.“

Weil es um die sichtbare Partizipation und Solidarität im öffentlichen Raum gehen soll, planen die Frauen, am Freitag, 13. Oktober, in Ganderkesee sowie am Donnerstag, 9. November, in Wildeshausen auf dem Wochenmarkt mit den Menschen vor Ort darüber ins Gespräch zu kommen. Auch zu diesen Anlässen können Gäste oder Besucher noch ihre Damenschuhe mitbringen, diese rot einfärben lassen oder auch kleine Zettel mit ihren Gedanken und Gefühlen für die Projektausstellung abgeben.

Schuhe werden eingefärbt und ausgestellt

Doch es soll noch mehr geben: Am Montag, 20. November, werden die mehr als 100 roten Schuhe dann im Rahmen einer Ausstellungseröffnung am Nachmittag beim Kreishaus in Wildeshausen präsentiert. Im Anschluss daran soll es noch einen Gastbeitrag von der Hamburger Autorin Margherita Bettoni zu dem Thema geben. Sie ist unter anderem Co-Autorin des Buchs „Alle drei Tage – Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen“. Bettoni ist Investigativjournalistin mit den Schwerpunkten organisierte Kriminalität und sexualisierte Gewalt. Für ihre Recherchearbeiten hat sie unter anderem den Marlies-Hesse-Nachwuchspreis und den „Grimme Online-Award“ gewonnen. Geladene Gäste als auch alle an dem Vortrag und der Thematik interessierten Personen aus dem Landkreis Oldenburg sind dazu eingeladen.

„Die Gleichstellungsbeauftragten werden diese Aktionen zudem nutzen, um auf bestehende Hilfeketten aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren, dass Gewalt gegen Frauen keine Privatsache ist, sondern uns alle angeht“, heißt es in der Ankündigung abschließend.