„Frag nach Lilo“: Schutz vor Übergriffen

Von: Ove Bornholt

Wer sich im Festzelt bedrängt oder bedroht fühlt, kann beim Personal nach „Lilo“ fragen. © Justin Hansemann

Wer sich beim Gildefest in Wildeshausen belästigt oder bedroht fühlt, soll beim Personal nach „Lilo“ fragen. Dann wird unkompliziert geholfen.

Wildeshausen – Gegen sexualisierte Gewalt auf dem Gildefest: Wer Mitarbeiter im Zelt oder an der Theke anspricht und nach „Lilo“ fragt, soll unkompliziert Hilfe bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Oldenburg. Wo gefeiert sowie Alkohol getrunken wird und viele Menschen zusammenkommen, bestehe die Gefahr, dass Grenzen überschritten werden. Aus einem Kompliment werde eine Anzüglichkeit, Menschen fühlten sich belästigt oder gar bedroht. Mit der Frage nach „Lilo“ könnten sich diese Personen an die Sicherheitsleute sowie das Theken- oder das Sanitätspersonal wenden und Hilfe bekommen.

„Die Frage funktioniert als Code, sodass das Personal sofort Bescheid weiß, schnell reagieren und den Betroffenen ohne Nachfragen und Rechtfertigungen helfen kann. Die Person wird in einen geschützten Bereich gebracht und Hilfe angeboten. Es wird zum Beispiel ein Taxi gerufen, Begleitung oder Beratung organisiert“, erklärt Britta Hauth, Gleichstellungsbeauftragte beim Landkreis Oldenburg.

Problematik von K.-o.-Tropfen

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Konzept beim Gildefest eingesetzt. Es handelt sich um ein Präventions- und Hilfsangebot für Menschen, die sich beim Feiern belästigt, bedroht oder nicht sicher fühlen. Es wurde von den Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis ins Leben gerufen. Ziele seien die Hilfe bei sexualisierter Gewalt, die Enttabuisierung von und Sensibilisierung für Gewalt gegen Frauen sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls für alle Feiernden, heißt es in der Mitteilung.

In diesem Jahr werde verstärkt auf die Problematik von K.-o.-Tropfen hingewiesen und alle seien dazu aufgerufen, aufmerksam zu sein. Über die LED-Wand im Festzelt, Plakate und über soziale Medien werde daran erinnert, auf das eigene Getränk zu achten und keine offenen Biere oder Cocktails von Leuten anzunehmen, die man nicht kennt. Freunde sollten aufeinander achten und niemanden alleine zurücklassen.