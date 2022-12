Aktion des Rotaract Wildeshauser Geest Fünf volle Einkaufswagen für die Tafel

Von: Dierk Rohdenburg

Baten die Famila-Kunden, zugunsten der Tafel ein Produkt mehr zu kaufen: Tabea Rodehüser, Jennifer Meckelburg, Tamino Büttner, Michail Schumacher (linkes Bild, v.l.). Zusammen mit Eliesa Krüger gaben Rodehüser und Meckelburg die Lebensmittelbei der Tafel ab. © Krüger/Rotaract

Wildeshausen – Die Zahl an Bedürftigen, die auf Lebensmittel von der Wildeshauser Tafel angewiesen sind, ist groß und steigt immer weiter. Umso willkommener war den Ehrenamtlichen der Einrichtung die Kauf-1-mehr-Aktion des Rotaract Wildeshauser Geest.

Die Mitglieder des im Februar 2021 gegründeten Clubs hatten am Samstag die Kunden des Famila-Marktes am Westring aufgefordert, ihrem Einkauf einen oder mehr Artikel hinzuzufügen und diese dann vor Ort bei ihnen abzugeben.

„Gewünscht waren vor allem Nudeln, Reis, Konserven, Haferflocken, Käse und Joghurt. Aber auch andere Produkte wurden vielseitig gekauft und konnten von uns an die Tafel übergeben werden“, heißt es in einer Mitteilung von Rotaract, „der in kleinem für uns möglichen Rahmen Gutes für andere Menschen und die Umwelt“ tun möchte. Insgesamt seien fünf volle Einkaufswagen an Lebensmitteln zusammengekommen.

„Viele halfen durch ein oder zwei Produkte, manche waren sehr großzügig und spendeten eine größere Menge an verschiedenen Lebensmitteln“, berichtet der Club, der seinen Dank an alle richtet, die mitgemacht haben. Die Mitglieder haben die Spenden am Samstag selbst zur Tafel gebracht und sich dort noch durch die Räume führen lassen. Momentan registriere die Einrichtung wieder eine erhöhte Nachfrage und sei deshalb auf weitere Spenden angewiesen.

Rotaract wertet die Sammlung als Erfolg und plant weitere Kauf-1-mehr-Aktionen für das kommende Jahr. „Eventuell bezogen auf die diesjährige deutschlandweite Bundessozialaktion von Rotaract, ,MenstruAktion‘, bei der auf Themen im Zusammenhang mit der Menstruation, wie beispielsweise Periodenarmut aufmerksam gemacht wird“, teilt der Club mit.

Momentan gehören Rotaract Wildeshauser Geest 15 junge Erwachsene im Alter von 17 bis 28 Jahren an. Weitere Mitstreiter sind willkommen und können sich per E-Mail an wildeshauser-geest-vorstand@rotaract.de an den Club wenden.