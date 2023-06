„SpielART Kulturfest op de Geest“ am 17. Juni

+ © Leentjes Aus Finnland und Südafrika kommt das Circustrio „Wise Fools“. © Leentjes

Das „SpielART Kulturfest op de Geest“ gastiert in Wildeshausen. Der Eintritt für Akrobatik, Theater und Jonglage auf der Burgwiese ist kostenlos

.Wildeshausen – Akrobatik, Theater und Jonglage: Beim „SpielART Kulturfest op de Geest“ treten am Samstag, 17. Juni, ab 15 Uhr verschiedene Gruppen auf der Burgwiese in Wildeshausen auf. Laut Ankündigung handelt es sich um ein „Kulturfest für Menschen aller Art und jeden Alters“. Neben international renommierten Künstlern würden sich großartige Kulturschaffende aus der Region in einem professionellen und familienfreundlichen Rahmen präsentieren. „Die Besucher erwartet ein unvergesslicher Nachmittag mit vielfältigem Programm zum Staunen, Lachen, Genießen und Träumen“, heißt es weiter.

In Wildeshausen sind folgende Shows zu sehen:

„Wise Fools“, Luftakrobatik: Das finnisch-südafrikanische Circustrio zeigt „Trashpeze“, explosive Energie hoch in der Luft. Die drei Frauen bewegen sich auf einem sogenannten Triple-Trapez und dem Schwungseil. Das Trio tourt um die ganze Welt.

„Green Spirits“, Akrobatik: Gleich um die Ecke, nämlich in der Gemeinde Hatten, ist hingegen die deutschlandweit erfolgreiche Show-Akrobatikgruppe „Green Spirits“ der TSG Hatten-Sandkrug zu Hause. Die Mitglieder wollen die Zuschauer mit verschiedenen Hebe- und Wurfelementen in ihren Bann ziehen.

„Die Herde der Maschinenwesen“, Kunstinstallation und mobiles Theater: eine lebendig gewordene Installation aus recycelten Fahrrädern erwartet die Zuschauer. Laut Ankündigung handelt es sich um eine nostalgische Hymne an die Zeit der Mechanik.

„Tangram“, Jonglage und Tanz: Als komplex, sexy und respektlos fantasievoll wird der Auftritt der Tänzerin Cristiana Casadio und des Jongleurs Stefan Sing beschrieben. Beide verschieben die Grenzen zwischen Tanz, neuem Zirkus und physischem Theater. Das Besondere dabei: Sie agieren lautlos.

Außerdem animieren die jungen Akteure von „Circus Sternchen“, der Circusschule im Landkreis Oldenburg, das Publikum.

Der Eintritt ist für die Besucher kostenlos. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass die Sitzplätze begrenzt sind. Es können jedoch gerne Picknickdecken mitgebracht werden. Weitere Infos im Internet unter www.spielart-geest.de.

Zusammen mit den lokalen Partnern, dem Stadtmarketing Wildeshausen, den Gemeinden Hude, Wardenburg und Hatten, dem Kulturverein Hude, dem Museum „Alte Ziegelei Westerholt“ und dem „FreiZeitZentrum“ Hatten kann das „SpielART Kulturfest“ auch in diesem Jahr wieder in die Realität umgesetzt werden. Auftritte gibt es außer am 17. Juni in Wildeshausen auch in Hatten (18. Juni) sowie in Wardenburg und in Hude (16. und 17. September).