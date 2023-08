Polizei findet Kopfhörer bei 19-Jähriger: Airpods ausgeliehen oder gestohlen?

Von: Dierk Rohdenburg

Das Amtsgericht in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Weil sie in Wildeshausen einem 24-jährigen Wildeshauser zwei Airpods im Wert von 299 Euro gestohlen haben soll, stand am Mittwoch eine 19-jährige Frau aus Ahlhorn vor dem Jugendgericht in Wildeshausen. Sie bestritt den Diebstahl kategorisch.

Die Angeklagte sprach davon, dass sie sich die Kopfhörer bei dem Wildeshauser nur ausgeliehen habe. Sie sei mit ihrer Freundin bei ihm zu Besuch gewesen. Man habe gemeinsam getrunken und sei später besoffen gewesen. Am nächsten Morgen sei sie mit ihrer Freundin nach Hause gefahren und habe die Kopfhörer wohl noch in der Tasche gehabt. „Ich wusste es nicht“, berichtete sie. Von daher habe sie auch im Chatkontakt mit dem 24-Jährigen bestritten, die Airpods zu besitzen. „Es wäre ja dumm gewesen, sie zu stehlen, weil man sie orten kann“, betonte die 19-Jährige. Schließlich sei die Polizei in der Schule aufgetaucht und habe die Kopfhörer doch in ihrer Tasche gefunden.

Der Wildeshauser bestritt, die Airpods ausgeliehen zu haben. Man habe am Abend, bei dem man gemeinsam getrunken habe, gar nicht über die Kopfhörer gesprochen. Die Airpods hätten auf dem Schreibtisch gelegen, berichte er. Die Frauen seien am Morgen früh gegangen, er selbst habe Urlaub gehabt. Als er nachmittags seine Airpods nutzen wollte, habe er sie nicht gefunden und über die Ortungsfunktion ermittelt, dass sie bei der 19-Jährigen sind. „Sie hat aber geleugnet, dass sie die hat“, berichtete er vor Gericht. Deshalb habe er die Polizei eingeschaltet.

„Ich nehme Ihnen die Geschichte nicht ab“, stellte die Staatsanwältin nach der Aussage des Opfers gegenüber der Angeklagten fest. Die Richterin ermahnte die junge Frau, noch einmal in sich zu gehen, bevor sie die Freundin als Zeugin vorlädt. Die 19-Jährige blieb aber bei ihrer Darstellung, sodass am 16. August weiterverhandelt werden muss.