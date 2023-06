Ainida Khoiruddin kam vor vier Jahren aus Indonesien: Vom sozialen Jahr zur erfolgreichen Ausbildung

Von: Dierk Rohdenburg

Jetzt Heilerziehungspflegerin in Wildeshausen: Ainida Khoiruddin zusammen mit Tim Lemke, Michael Grosser und Oliver Brinkhus (v.l.) vor der Tür der Akademie für Rehaberufe auf dem Diakoniegelände. © dr

Eine 24-jährige Frau aus Indonesien zeigt in Wildeshausen, dass Integration möglich ist, wenn man es möchte.

Wildeshausen – Als Ainida Khoiruddin im September 2019 in Wildeshausen am Bahnhof ankam, konnte die 20-jährige Indonesierin kaum Deutsch, war traditionell muslimisch geprägt, trug Kopftuch sowie geschlossene Kleider und war sehr schüchtern. Fast vier Jahre später ist die 23-Jährige eine offene, herzliche, gut Deutsch sprechende Frau christlichen Glaubens geworden, die gerade ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bestanden hat.

„Es ist eine erstaunliche Entwicklung“, sagte Michael Grosser, Wohnbereichsleiter der Einrichtung an der Glaner Straße der Diakonie Himmelsthür, im Rahmen eines Pressegespräches am Montag. „Und ein Zeichen gelungener Integration sowie dafür, wie man dem Fachkräftemangel in Deutschland begegnen kann“, ergänzte Oliver Brinkhus, Pressesprecher der Diakonie in Wildeshausen.

Sie ist viel selbstbewusster geworden

„Ich habe mich in den Jahren entwickelt. Ich weiß, was ich will und habe gelernt, Nein zu sagen, wenn mir etwas nicht gefällt“, bestätigte Khoiruddin. „Außerdem rede ich jetzt sehr gerne.“

Die Diakonie nimmt nach Angaben von Personalentwickler Tim Lemke sehr gerne Menschen aus dem Ausland auf, die im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres aktiv werden. Allerdings fehlten dafür oft Wohnungen in Wildeshausen, Harpstedt und Delmenhorst.

Khoiruddin hatte im Jahr 2017 zunächst die Hauptschule in ihrer Heimat abgeschlossen. Ursprünglich wollte sie nach Australien und dort arbeiten. „Doch die Unterkunft wurde nicht bezahlt“, berichtete sie. Ihre Mutter habe dann angeregt, nach Deutschland zu gehen, um dort eine neue Sprache zu lernen. Nachdem sie ein halbes Jahr in Indonesien Deutsch gelernt hatte, kam sie nach Wildeshausen, wo sie bei der Diakonie eine Wohngelegenheit erhielt.

Nach einem Jahr mit der Ausbildung begonnen

Ein Jahr lang war sie an der Glaner Straße beschäftigt, bevor sie sich entschloss, eine Ausbildung zu beginnen. „Ich arbeite gerne mit Menschen“, sagte Khoiruddin. Ihr Chef bot ihr einen Arbeitsvertrag an, die Diakonie übernahm das Schulgeld, und so konnte die junge Frau ohne große Sorgen lernen. „Die Lehrer und die Kollegen haben mir zudem sehr geholfen“, berichtete sie.

Kurz vor der theoretischen Prüfung habe sie allerdings Corona mit starken Symptomen bekommen. Sie habe nur mit Maske teilnehmen können. Kurz vor der praktischen Prüfung erlitt sie dann noch eine Blinddarmentzündung und musste ins Krankenhaus. Da es ihr danach schon ein wenig besser ging, schrieb sie der Arzt für den entscheidenden Tag gesund, sodass sie ihre Aufgaben absolvieren konnte.

Behinderte werden in Indonesien versteckt

Nun hat Khoiruddin alle wichtigen Einheiten absolviert und darf sich auf das erste richtige Gehalt freuen. Die 24-Jährige lebt mit ihrem Verlobten, er ist ebenfalls einHeilerziehungspfleger, in der Wildeshauser Innenstadt und fühlt sich dort sehr wohl. Die Eltern, so erzählte sie, seien sehr stolz auf das, was sie erreicht habe. Dass sie nicht mehr traditionell muslimisch lebe, gefalle ihnen hingegen gar nicht.

Doch das gehöre zu ihrem alten Leben in Indonesien, einem Land, wie Khoiruddin berichtete, in dem behinderte Menschen weggeschlossen und versteckt werden – und schon gar keine gezielte Förderung bekommen, wie es in Deutschland seit Jahren möglich ist.