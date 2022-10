Ahlhorner Straße ab Montag stadtauswärts voll gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wegen Kanalbauarbeiten ab Montag voll gesperrt wird die Ahlhorner Straße in stadtauswärtiger Richtung. © dr

Wildeshausen – Die Ahlhorner Straße in Wildeshausen muss am Montag und Dienstag, 17. und 18. Oktober, in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen der Kreuzung Ahlhorner Straße/Heemstraße/Visbeker Straße und der Ladestraße wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt werden.

Eine Umleitung über den Nordring wird ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit Behinderungen in diesem Bereich müsse gerechnet werden. Die Stadt Wildeshausen bittet darum, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Kreisstraße wohl weiter gesperrt

Auch bei einer weiteren Baustelle ist offenbar noch mit Behinderungen zu rechnen. Die Vollsperrung der Kreisstraße 248 zwischen Denghausen und Bühren sollte am Freitag nach etwas mehr als zwei Monaten Bauzeit eigentlich aufgehoben werden. Am Nachmittag standen die Schilder allerdings noch, auch wenn sich nicht mehr jeder Autofahrer daran hielt. Aus dem Kreishaus war am Freitagnachmittag keine Stellungnahme mehr zu bekommen.

Der Landkreis Oldenburg lässt dort die Fahrbahn sanieren. Die Arbeiten starteten am 10. August und sollten ursprünglich am 27. September beendet sein. Der Arbeitsfortschritt war allerdings schleppend, sodass Ende September noch etwa 500 Meter fertiggestellt werden mussten. Dies sei teilweise den schlechten Witterungsbedingungen geschuldet, aber es liege auch an einer temporär verminderten Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers, hieß es von der Straßenbaubehörde. Für die Restarbeiten war deshalb eine Verlängerung der Vollsperrung bis Freitag, 14. Oktober, angedacht. Diese wurde als notwendig erachtet, da der Begegnungsverkehr durch Arbeiten in den Seitenräumen nicht sichergestellt werden konnte.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Die Nordwestbahnlinie RB 58 von Wildeshausen nach Bremen ist von Montag bis Freitag, 17. bis 21. Oktober, von Bauarbeiten betroffen, teilte das Unternehmen mit. In der Folge verkehren zwischen Delmenhorst und Bremen einzelne Züge in den Tagesrandlagen zu veränderten Fahrzeiten.