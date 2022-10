Jörn Ahlers verteidigt Biogasanlagen-Erweiterung: Viel Kritik, kaum Zustimmung

Diskussion mit mehr als 100 Teilnehmern

+ © bor Großes Interesse: Jörn Ahlers (stehend, links) erläuterte seine Pläne vor mehr als 100 Teilnehmern der Bürgerversammlung. © bor

Lebhafte Debatte um Erweiterung der Biogasanlage Ahlers in Düngstrup: Investor Jörn Ahlers musste sich am Mittwochabend viel Kritik aus dem Dorf anhören.

Düngstrup/Wildeshausen – Die geplante Erweiterung der Biogasanlage von Jörn Ahlers in Düngstrup hat am Mittwochabend mehr als 100 Teilnehmer zu einer Bürgerversammlung im Reitersaal der „Gildestube“ in Wildeshausen geführt. Ahlers verteidigte das Projekt gegen Kritiker aus dem Dorf, die aus vielfältigen Gründen gegen die Erweiterung sind. In ihren Augen würde es sich damit um eine industrielle Anlage handeln. Sie befürchten eine zunehmende Geruchsbelästigung, einen Wertverlust ihrer Häuser, die Einschränkung der Erweiterungsmöglichkeiten anderer Betriebe, steigende Beschaffungspreise für bestehende Biogasanlagen, Seuchen und dass der Lastwagen-Verkehr sehr stark zunimmt. Diese Bedenken wurden in der deutlichen Mehrheit sehr sachlich und ruhig vorgetragen. Auch dank der Moderation von Glenn Mahlstedt, der durch den Abend führte.

Bekanntlich plant Ahlers, zwei gut 20 Meter hohe Fermenter mit jeweils rund 7 000 Kubikmeter Volumen in den Baulücken der jetzigen Anlage zu errichten. Durch die neue Technik sowie die hohe Bauweise sei es wesentlich effizienter, mit rund 60 000 Tonnen Wirtschaftsdünger pro Jahr Biogas zu erzeugen. Als Grund für die Erweiterung führt der Düngstruper wirtschaftliche Zwänge an. So läuft die Förderung für die bestehende Anlage in ein paar Jahren aus.

Mitglieder fast aller Fraktionen sind dabei

Neben Mitgliedern aller Fraktionen im Stadtrat außer der AfD war auch Bürgermeister Jens Kuraschinski dabei. Angesichts der Sorgen der Kritiker fragte er Ahlers, wie dieser denn auf die Bürger und die Stadt zugehen könne. Der Investor führte aus, die Geruchsbelästigung werde durch moderne Abluftanlagen minimiert. Was den Lärm angehe, würden geräuscharme Motoren eingesetzt. Der Lieferverkehr mit 40 Lastwagen-Fahrten pro Tag lasse sich auf die Zeit von 7 bis 19 Uhr begrenzen. „Das kann in einem städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden“, so Ahlers. Letztendlich nehme der Verkehr im Dorf um knapp drei Prozent zu. Sollten dadurch Straßen kaputt gefahren werden, könne er sich vorstellen, einen Teil der Anliegerbeiträge für die Sanierung zu übernehmen. Außerdem könne er am Weg zur Anlage seinen Acker etwas verkleinern und einen Schotterstreifen anlegen, damit „der Radverkehr bedenkenlos möglich ist“.

Der Landwirt hatte sein Projekt zu Beginn des Abends in einer engagierten Rede verteidigt und große Namen bemüht. Angelehnt an Bundespräsident Roman Herzogs „Ruck“-Rede von 1997 forderte er, dass alle Menschen Opfer bringen müssten, um die aktuelle Klima- und Energiekrise zu überwinden. Die Liste der verhinderten Vorhaben in Deutschland von Windparks über Stromtrassen bis hin zu Gewerbegebieten sei sehr groß. Die Anlage sei ein „Leuchtturmprojekt“. „Wir sind nicht wegen der Fakten hier, sondern wegen der Ängste und Sorgen, etwas zu verlieren“, sagte Ahlers. „Alle müssen mitmachen und über ihren Schatten springen“, appellierte er an das Gemeinschaftsgefühl.

Gerd Hespe-Meyer aus Düngstrup, selbst Betreiber zweier Biogasanlagen, repräsentierte die Kritiker des Vorhabens. Düngstrup sei ein Dorf und wolle ein Dorf bleiben, betonte er. Ähnlich sah es Heide Behrens, die eine „wesentliche Veränderung des Dorfes“ befürchtet. Andere Bürger meinten, eine Anlage dieser Größe gehöre in ein Industriegebiet. Außer Ahlers meldete sich niemand zu Wort, der das Projekt verteidigte.

+ Gerd Hespe-Meyer (stehend, rechts) stellte die Kritik an dem Vorhaben vor. © bor

Von den Ratsmitgliedern äußerten sich Klaus Schultze (Grüne) und Jens-Peter Hennken (CDW) in der Versammlung. Ersterer kritisierte die Darstellung der neuen Anlage als CO2-neutral. Schließlich stamme der verwendete Wirtschaftsdünger aus Tierhaltung, in der auch Futter aus Südamerika verwendet werde. Hennken bat alle Beteiligten, ihre Kritik auch zu verschriftlichen. Dann würde sie im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt werden. Bisher hat sich die CDW als einzige Fraktion öffentlich für das Projekt ausgesprochen. „Grundsätzlich ist es ein gutes Projekt. Wir streiten nur über den Standort“, so Hennken.

Wie geht es weiter? Ahlers hat für Sonntag, 16. Oktober, ab 15 Uhr auf seinen Hof eingeladen, um weiter über das Thema zu informieren und zu diskutieren. Das parallel geführte Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans geht derweil seinen gewohnten Gang. In der Regel dauern solche Prozesse rund ein Jahr. Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten konkrete Pläne vorgelegt werden. Sobald das der Fall ist, werden auch die Träger öffentlicher Belange sowie private Einwender dazu aufgerufen, sich einzubringen. Die Planer werden die Stellungnahmen einschätzen. Die letztendliche Bewertung ist hingegen Sache der Politik.