„Agrarfrost“ erhält Bundesehrenpreis von Minister Schmidt

„Hohes Qualitätsprofil“ gelobt

+ Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (M.) und DLG-Vizepräsident Diedrich Harms (l.) überreichten mit Konrad Linkenheil (r.) Urkunde und Medaille an Manfred Wulf (2.v.r.) und David Krause.

Wildeshausen - Zum ersten Mal hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft jetzt einen Bundesehrenpreis an ein kartoffelverarbeitendes Unternehmen vergeben: „Agrarfrost“ aus Wildeshausen erhielt die höchste Ehrung, mit der ein Unternehmen der deutschen Ernährungswirtschaft für seine Leistungen ausgezeichnet werden kann. Gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt überreichte der Vizepräsident der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Diedrich Harms, Urkunde und Medaille an die Geschäftsführer Manfred Wulf und David Krause. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Jahrestagung des Bundesverbandes der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie in Berlin statt.