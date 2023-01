Agrarfrost spendet 500.000 warme Mahlzeiten an die Tafel

Von: Ove Bornholt

Eine Mitarbeiterin der Tafel bei der Lebensmittel-Ausgabe. © Zipse/Tafel

Der Wildeshauser Kartoffelspezialist Agrarfrost hat dem Tafel-Bundesverband genug tiefgekühlte Kartoffelprodukte für 500.000 warme Mahlzeiten gespendet.

Die Firma Agrarfrost aus Aldrup in der Landgemeinde Wildeshausen hat dem Dachverband der Tafeln in Deutschland eine große Menge tiefgekühlter Kartoffelprodukte gespendet. Dadurch könnten sich die Bedürftigen circa 500.000 warme Mahlzeiten zubereiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das sich auf die Veredelung von Kartoffeln spezialisiert hat. Die Spende stammt aus dem Sortiment des Betriebs.

Immer mehr bedürftige Menschen, enorm gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten und all dies in der kalten Jahreszeit – die rund 960 bundesweit agierenden Tafeln stehen nicht nur aufgrund der aktuellen Inflation enorm unter Druck, heißt es weiter. Auch aufgrund der Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine habe sich die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich regelmäßig an die Tafeln wenden, seit Anfang 2022 im bundesweiten Durchschnitt um 50 Prozent erhöht. In Wildeshausen ist die Zahl der Bedürftigen sogar um 100 Prozent gestiegen (wir berichteten).

„Tafel als Ort der sozialen Teilhabe“

„Mittlerweile nehmen etwa zwei Millionen von Armut betroffene Menschen in Deutschland das Versorgungsangebot der 963 Tafeln im gesamten Bundesgebiet wahr. Darüber hinaus sind die Tafeln sowohl als Orte der Begegnung als auch der sozialen Teilhabe eine unschätzbare Hilfe und ein wichtiger Stützpfeiler für die Gesellschaft, die wir mit unserer Agrarfrost-Produktspende würdigen und unterstützen möchten“, sagt Dr. Andreas Hennige, Geschäftsführer von Agrarfrost. Als „sozial verantwortliches Unternehmen“ sei es dem Aldruper Familienbetrieb ein großes Anliegen, denjenigen, die es am notwendigsten brauchen, in diesen schwierigen Zeiten eine Freude zu machen. Die freiwilligen Mitarbeiter der Ehrenamtsorganisation seien jetzt in der Lage, in den nächsten Wochen dafür zu sorgen, dass möglichst viele Bedürftige eine warme Mahlzeit erhalten.

Soziales Engagement hat bei Agrarfrost Tradition. Das mittelständische Familienunternehmen engagiert sich bereits seit vielen Jahren für soziale Projekte wie beispielsweise die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, das SOS-Kinderdorf in Gera und die Tafel Deutschland. Darüber hinaus unterstützt der Kartoffeltiefkühl-Spezialist regionale Projekte an den jeweiligen Produktionsstandorten.

Zu Agrarfrost: Mit 600 Mitarbeitern an den beiden Produktionsstandorten Aldrup in Wildeshausen und Oschersleben bei Magdeburg verarbeitet das Unternehmen jährlich mehr als 450.000 Tonnen Kartoffeln laut eigener Aussage nachhaltig zu Fertigerzeugnissen. Rund 200 Vertragslandwirte sorgen auf 8.000 Hektar eigener Anbauflächen für die Versorgung. Das Gros der hergestellten Erzeugnisse entfällt auf tiefgekühlte Kartoffelprodukte gefolgt von Kartoffelsnacks (Chips, Sticks) sowie Kartoffelflocken.