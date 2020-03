Agrarfrost soll Betrieb erweitern dürfen

Wildeshausen – Der kartoffelverarbeitende Betrieb Agrarfrost in Aldrup möchte – wie bereits berichtet – sein Lagervolumen und die Kühlkapazitäten erhöhen. Nach Angaben des Inhabers Eike Stöver stehen die ersten Bauphasen bevor. Sie betreffen die Werksbereiche Kartoffelannahme, -sortierung, -wäsche sowie -lagerung. Darüber hinaus werden aber auch zusätzliche Lasterstellplätze benötigt.

Mit dem derzeitigen Bebauungsplan ist das allerdings nicht vereinbar, sodass der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt in seiner Sitzung am Donnerstag über die Änderung des Regelwerks beraten musste. Unter anderem ging es darum, dass im derzeitigen Plan Flächen für Wald festgesetzt sind. Das entspricht schon jetzt nicht mehr der Bestandssituation vor Ort, so der Planer Eckart Mumm. Anlass und Ziel der Planung sei es nun, die Flächen in die betriebliche Nutzung zu integrieren.

Der Entwurf eines städtebaulichen Vertrages, der Kompensationsleistungen für Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Waldersatz vorsieht, wurde dann ebenso mit großer Mehrheit empfohlen wie die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Kritische Nachfrage wegen Windenergieanlagen-Repowering

Allerdings erkundigte sich Marko Bahr (FDP) eingehend, ob die Erweiterung Auswirkungen auf das geplante Repowering-Projekt für zwei Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe haben könnte. Laut Auskunft von Mumm basieren die Planungen für die Betriebserweiterung auf dem aktuellen Bestand. Der Schattenwurf wirke sich nicht aus, auch bestehe keine Gefahr durch Eiswurf, sagte er. Was den Schall betreffe, könnten Windenergieanlagen in einen schalloptimierten Modus gestellt werden, der allerdings auch weniger Ertrag bringen würde.

Hermann Hitz (UWG) sah die Bebauungsplanungen gelassen. Die repowerten Anlagen würden – wenn sie denn gebaut würden – in Richtung Denghausen errichtet. Dann seien nur noch geringere Auswirkungen zu befürchten. Ein Repowering am derzeitigen Standort, so Mumm, wäre nur eingeschränkt möglich, da die Anlagen dann deutlich höher wären. dr