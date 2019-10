Agrarfrost präsentiert Produktneuheiten auf Kölner Messe

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast probiert Pommes

+ Ministerin Barbara Otte-Kinast beim Probieren mit Manfred Wulf von Agrarfrost. Foto: Agrarfrost

Aldrup/Köln – Besucher aus aller Welt – von Australien bis Zypern – konnten sich am Stand von Agrarfrost auf der Anuga-Messe in Köln über Produktinnovationen informieren. Neben beliebten Klassikern probierten die internationalen Fachbesucher auch die Weltneuheit „Crunchy Riffled Frites“, „Minions 3D-Kartoffelfiguren“ und „Tater Bites“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Besonders mit dem Clean-Label-Konzept, nach dem Agrarfrost komplett auf die Verwendung künstlicher Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aromazusätze verzichtet, sei das Aldruper Familienunternehmen auf besonderes Interesse gestoßen.