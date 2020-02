Agrarfrost erweitert Werk in Aldrup

Wildeshauser Familienunternehmen will 20 Millionen Euro investieren

+ © Agrarfrost Bei der Begehung der neuen Halle für die Kartoffelannahme in Aldrup: Jürgen Bruer (Agrarfrost), Dirk Vorlauf (CDU-Kreisvorsitzender), Manfred Wulf (Agrarfrost), Angelo Lasagna (CDU-Fraktion Wildeshausen), Matthias Kehl (Geschäftsführer ES Agrar), Barbara Otte-Kinast (Landwirtschaftsministerin), Eike Stöver (Agrarfrost), Karl-Heinz Bley (Landtagsabgeordneter CDU), David Krause (Agrarfrost) und Jens Kuraschinksi (Bürgermeister, v.l.). © Agrarfrost

Die Firma Agrarfrost in Aldrup (Landgemeinde Wildeshausen) plant eine deutliche Modernisierung sowie Werkserweiterung auf 5 000 Quadratmeter und investiert nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Euro in diese Maßnahme. Diese Zahlen nannte die Geschäftsführung um Inhaber Eike Stöver im Rahmen eines Betriebsbesuches der niedersächsischen Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast (CDU), am Donnerstag, heißt es in einer Pressemitteilung.