Agentur im Landkreis berät auf dem Weg zum eigenen Unternehmen: Wie Frauen erfolgreich gründen

Von: Dierk Rohdenburg

Prämierte Gründerin aus Wildeshausen: Sandra Pannecke mit Musiker Joey Kelly. © Arbeitsgemeinschaft Hören

Landkreis – Tolle Erfindungen, pfiffige Vermarktungskonzepte und die Hoffnung auf große Einnahmen: Von der Präsentation solcher Start-ups lebt unter anderem die Sendung „Die Höhle der Löwen“ im TV. Doch Betriebsgründungen gehen auch kleiner, übersichtlicher – und dennoch erfolgreich. Dabei zu helfen, ist Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg.

Wenn speziell Frauen eine Geschäftsidee haben und einen Betrieb gründen wollen, erhalten sie ganz gezielte Beratungen bei der Existenzgründungsagentur für Frauen (EFA), einem Projekt des Trägervereins Frauen und Wirtschaft. Und das kommt gut an.

„Unser Beratungsangebot wird rege angenommen“, teilt Christine Gronemeyer von der EFA mit. Vier Beraterinnen unterstützten Frauen bei ihren Projekten. Im vergangenen Jahr hatte die EFA insgesamt 85 Beratungskontakte im Landkreis Oldenburg. Davon waren nach Angaben von Projektassistentin Silvia Schneider 71 Erstberatungen (43 in Präsenz, 20 online, acht am Telefon) und 14 Folgekontakte (vier in Präsenz, neun online, einer am Telefon).

„Frauen gründen anders“

„Frauen gründen anders“, bilanziert Gronemeyer. „Sie starten in der Regel mit weniger Kapital und im Nebenerwerb.“ Oftmals meldeten sich potenzielle Gründerinnen, weil sie sich nach oder während ihrer Mutterzeit ein zweites Standbein schaffen wollen. „Viel im sozialen Bereich und allein“, berichtet Gronemeyer. Beispielhaft nennt sie Sandra Pannecke, die mitten in der Corona-Zeit im Jahr 2020 ihr Hörstudio in Wildeshausen eröffnet hat. Eine der größten Herausforderungen für die Gründerinseien die Zulassungsbedingungen im Gesundheitshandwerk gewesen. „Als Hörakustik-Meisterin erfülle ich diese. Doch neben der eigentlichen Tätigkeit ist viel Organisation und Bürokratie im Hintergrund erforderlich“, sagt Pannecke. Mittlerweile zieht sie eine positive Bilanz ihrer dreijährigen selbstständigen Tätigkeit, für die sie 2022 auch die Auszeichnung „Premium HörStar“ von der Arbeitsgemeinschaft Hören erhielt. Sie möchte zudem das Angebot ausweiten. „Dafür suche ich noch einen Hörgeräteakustiker“, so die Wildeshauser Geschäftsfrau.

Bandbreite der Gründungen ist vielfältig

„Die Wichtigkeit, über ein Netzwerk zu verfügen, wird oft unterschätzt“, nennt Gronemeyer einen wesentlichen Aspekt der Beratungsarbeit. Über die EFA könne man Kontakte intensivieren. Ziel der Agentur sei es deshalb, gestandene selbstständige Frauen mit Neugründerinnen zusammenzubringen, um Erfahrungen weiterzugeben.

Die Bandbreite der Gründungen ist vielfältig. Die EFA nennt beispielsweise Stefanie Roeper, die in der Gemeinde Dötlingen eine Staudengärtnerei eröffnet hat, oder Elga Spille, die in der Gemeinde Hatten Brandschutzberatungen anbietet. Erfolgreich arbeitet auch Kathrin Wellmann, die in der Gemeinde Wardenburg auf ihrem Resthof eine Buchhandlung eröffnet hat.

Frauen, die einen Betrieb gründen und sich beraten lassen wollen, können sich unter Telefon 04431/85649 bei der EFA melden. Darüber hinaus hat sich das Projekt digitalisiert. Es besteht die Möglichkeit, Beratungstermine online über das Internet (www.frauen-und-wirtschaft.de) zu buchen. Bereits Donnerstag, 16. Februar, bietet die Agentur von 9 bis 12.30 Uhr einen Beratungsvormittag an.