AfD wehrt sich gegen den Vorwurf der Tatenlosigkeit: „Es gibt Absprachen zu Abstimmungsverhalten mit der CDU“

Von: Dierk Rohdenburg

Bernhard von Hasseln © AFD

Landkreis – Die AfD im Landkreis Oldenburg reagiert verärgert und empört auf in unserer Zeitung wiedergegebenen Statements des CDU-Kreisverbandsvorsitzenden Philipp Albrecht, des Wildeshauser CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse sowie des Großenkneter CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Martens.

Aus denen ging hervor, dass die Partei in den Gremien bislang keine Anträge gestellt und sich kaum an der politischen Diskussion beteiligt hat.

„Die AfD-Fraktion im Kreistag hat seit der Wahl im Herbst 2021 mehrere Anfragen gestellt, darunter während der Corona-Zeit zur Maskenpflicht bei Versammlungen im Landkreis Oldenburg und zu Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Schulen nach der schrecklichen Messerattacke an der BBS Wildeshausen, bei der alle anderen Parteien inklusive der CDU geschwiegen haben“ führt der Fraktionsvorsitzende Andreas Altergott aus. Auch ein öffentlicher Antrag zur Kontrolle des Waffenverbots an Schulen sei gestellt worden, der aus unerklärlichen Gründen in den nicht öffentlichen Ausschuss verwiesen worden sei, damit eine öffentliche Beantwortung und Auseinandersetzung nicht erfolgen müsse.

„Das für Albrecht die AfD-Fraktion im Kreistag nicht wahrnehmbar erscheint kann vielleicht daran liegen, dass er seit 2021 gerade einmal 17 Sitzungstermine wahrgenommen hat, Altergott im selben Zeitraum dagegen 47“, ergänzt der Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes Oldenburg-Land, Bernhard von Hasseln in einer Mitteilung. Das liegt nach Recherchen unserer Redaktion allerdings nicht daran, dass Albrecht oft gefehlt hat, sondern, dass er „nur“ in drei Gremien Mitglied ist und Altergott wegen seines Grundmandats in sieben.

„Hoffentlich verraten wir dem CDU-Kreisvorsitzenden Albrecht kein Geheimnis, wenn wir mitteilen, dass es in allen drei angesprochenen Kommunalvertretungen Verbindungen zwischen CDU- und AfD-Mitgliedern gibt. Das reicht von privaten Treffen, der Mitgliedschaft in denselben Vereinen bis hin zu Absprachen zum Abstimmverhalten.“

Frank Voigt: Erhalte auch Dankesbriefe

Frank Voigt. © AfD

Der Wildeshauser Stadtrat Frank Voigt reagierte ebenfalls empört auf die „Stimmungsmache“ der CDU: „Mit nur zwei Mandaten nehmen wir an allen Stadtrats- und Ausschusssitzungen teil. Konkret haben wir uns in Wildeshausen für die Sanierung des Freibads eingesetzt, für die Erhaltung der Küchenhilfen in den Kindergärten, für die Jugend, den Katastrophenschutz und für die Rentner, indem wir zum Beispiel die Grundsteuererhöhung abgelehnt haben“, teilt Voigt in der Stellungnahme mit. „In unseren Stadtratsreden erhalte ich häufig Applaus von Bürgern, und vereinzelt kommen auch Dankesbriefe nach Hause. Eine schriftliche Anfrage von uns an den Bürgermeister gab es zur Corona Zeit.“ Damals habe dieser die „Wildeshauser Erklärung“ unterschrieben, die die „Demonstranten für Freiheit und Grundrechte“ öffentlich diskreditiert habe. „Auch einen Antrag zur Anbringung zweier Stadtwappen an die beiden Stadttore haben wir gestellt“, so Voigt. Im Ratsinformationssystem findet sich dieser allerdings nicht.

Dierk Horstmann, AfD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Großenkneten, betont: „Auch wir haben mehrere Anträge gestellt, unter anderem zur besseren Absicherung einer Schule vom Autoverkehr. Herr Martens‘ Aussage ist also falsch.“