AfD-Ratsherr kritisiert Zerstörungswut von „politisch gestörten Menschen“

Von: Dierk Rohdenburg

Beschädigt: das Plakat der AfD im Vergleich zu den Plakaten der anderen Parteien. © dr

Wildeshausen – Der Wildeshauser AfD-Ratsherr Frank Voigt beklagt in einem Brief an die Wildeshauser Stadtverwaltung, dass Plakate seiner Partei beschädigt, beschmiert und gestohlen wurden.

Insbesondere, was die Beschädigungen und Schmierereien auf den beiden von der Stadt aufgestellten Flächen betrifft, äußert Voigt Unverständnis darüber, „dass kein Politiker der Altparteien und keine der Polizeistreifen, die täglich an diesen Plakatwänden vorbeifahren“ dieses bemerken oder kritisiert hätten. Auch durch die Presse gebe es keine Hinweise in dieser Sache, beklagt der AfD-Politiker, der seit dem vergangenen November zusammen mit Thomas Krahn im Wildeshauser Stadtrat sitzt - dort bislang aber kaum aktiv an der politischen Diskussion teilgenommen hat.

Voigt schreibt an die Stadt, weil diese nachdrücklich darum gebeten hatte, die vorgesehenen Flächen zur Plakatierung zu benutzen. Insofern würde an die Fairness aller Beteiligten an der Landtagswahl appelliert. Die AfD halte sich daran, andere aber wohl nicht.

Strafantrag lief ins Leere

Voigt stellt fest, dass „politisch gestörte Menschen unsere Plakate mit schwarzer Farbe besprühten“, zudem seien kleinere Plakate an Lichtmasten entfernt worden. „Da dies bei der Bundestagswahl auch der Fall war, hatte ich bei der Polizei einen Strafantrag gestellt“, so Voigt. „Es war für mich vorauszusehen, dass dieses Verfahren eingestellt wird, weil der Täter nicht ermittelt wurde.“ Er danke aber etlichen Wildeshauser Bürgern, „die mich informiert haben“. Diese Zerstörungswut sei in einer Demokratie absolut fehl am Platz. Als Ratsherr der Stadt Wildeshausen versuche er, trotz anderer politischer Ansicht, jedem gegenüber freundlich aufzutreten, so Voigt. Deswegen finde es schade, wenn keiner dieser Ratskollegen die Beschädigungen kritisieren würden.