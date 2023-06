AfD-Anfrage im Landtag nach Messerattacke in Wildeshausen: Welche Herkunft, welche Religion?

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Screenshot der AfD-Anfrage an die Landesregierung. © wz

Ende Mai hat ein 17-jähriger Schüler einen 16-jährigen Mitschüler mit einem Messer verletzt. Was darüber bislang bekannt ist, reicht der AfD nicht.

Wildeshausen – Schon einen Tag nach dem versuchten Mord durch eine Messerattacke an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen lag der niedersächsischen Landesregierung eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag vor, die ausdrücklich darauf abzielt, die Tat in Verbindung mit einer Staatsangehörigkeit sowie der Angehörigkeit zu einer Religion in Verbindung zu bringen.

Der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe (Kreisverband Lüneburg) bezieht sich in dem Schreiben, das am 25. Mai bei der Landesregierung einging, auf die Tat am 24. Mai, bei der ein 16-jähriger Schüler durch Messerstiche eines 17-jährigen Schülers im Sanitärbereich der BBS lebensgefährlich verletzt wurde.

Abgeordneter Bothe fragt unter anderem nach Hintergründen der Gewalttat

Bothe möchte wissen, ob Hintergründe der Gewalttat bekannt sind und welche Verletzungen das Opfer davon getragen hat. Er fragt zudem laut unserer Redaktion vorliegender Anfrage: Welche Staatsangehörigkeiten und welchen Aufenthaltsstatus haben jeweils Tatverdächtiger und Opfer (im Falle mehrerer Staatsangehörigkeiten bitte sämtlich benennen)?“

Die weitere Frage lautet: „Soweit Personen mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit beteiligt sind: Sind Vor- oder Nachname(n) der Personen nicht westeuropäischer und nicht christlicher Herkunft (bitte aufschlüsseln nach Herkunft der Namen, zum Beispiel arabischer, türkischer oder sonstiger orientalischer Herkunft oder albanischer, afrikanischer, osteuropäischer oder islamischer Herkunft beziehungsweise Bedeutung).“ Abschließend möchte Bothe noch wissen, ob es weitere Fälle dieser Art in Niedersachsen gegeben hat. Auch hier interessiert er sich für die Staatsangehörigkeit der Täter.

Polizei Wildeshausen hat Staatsangehörigkeiten bereits mitgeteilt

Für die Polizei ist die Staatsangehörigkeit nicht relevant. Der Leiter des Wildeshauser Polizeikommissariats, Nils Wiebusch, hatte bereits mitgeteilt, dass der Täter deutscher Staatsbürger polnischer Herkunft und das Opfer deutscher Staatsangehöriger ist. Damit wollte man Spekulationen in sozialen Netzwerken entgegentreten.

Zu den Hintergründen der Tat kann die Polizei nach derzeitigem Stand noch keine Auskünfte geben. Pressesprecher Albert Seegers teilte mit, dass die Vernehmungen laufen. Mit einem Ergebnis sei so schnell noch nicht zu rechnen.

Bereits kurz nach der Tat an den BBS in Wildeshausen hatte die AfD den Antrag gestellt, Waffenkontrollen an den Schulen im Kreis Oldenburg einzuführen. Landrat Christian Punkt wiederum setzt sich dafür ein, mit Präventionsmaßnahmen zukünftigen Vorfällen wie dem am 24. Mai entgegenzuwirken.