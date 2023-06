Ärztlicher Leiter schlägt Alarm: Rettungswagen brauchten 2022 deutlich länger

Von: Dierk Rohdenburg

Rettungsdienst im Einsatz: Die Wagen sind oft auf für Krankentransporte unterwegs. © Lux/Malteser

Die Rettungswagen im Landkreis Oldenburg kommen im Ernstfall deutlich später an als in den Vorjahren. Der Leiter des Rettungsdienstes schlägt Alarm.

Landkreis – Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg, Dr. Peter Tendahl aus Ganderkesee, schlägt in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter Alarm: Die Einsatzkräfte haben im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren im Falle einer erforderlichen Reanimation bei Herzkreislaufstillstand nur in etwas mehr als der Hälfte der Fälle die Zeitvorgabe des Reanimationsregisters erfüllt, beim Patienten einzutreffen.

Die Zahlen hat Tendahl aus dem deutschlandweiten Benchmarkprozess, an dem der Landkreis seit 2015 teilnimmt. „Von der Alarmierung bis zum Eintreffen des ersten Fahrzeuges am Einsatzort ist die Vorgabe, in mindestens 70 Prozent der Einsätze einen Wert von unter acht Minuten zu erreichen“, schreibt der 49-jährige Mediziner. Dieses Ziel sei im vergangenen Jahr nur in 53 Prozent der Fälle erreicht worden. Im Jahr 2021 habe die Quote noch bei 66,7 Prozent gelegen, 2020 bei 72,2 und 2019 bei 80,4.

Besorgniserregende Entwicklung

Tendahl bezeichnet diese Entwicklung als besorgniserregend, weil der Landkreis Oldenburg in guten früheren Zeiten sogar regelmäßig unter den besten zehn Rettungsdienstträgern in Deutschland war, was das Überleben von Patienten nach einem Reanimationsereignis insgesamt betraf. Auch die Quote der schnellen Eintreffzeiten war deutlich besser. Rein rechtlich ist das Ergebnis allerdings in Ordnung, denn die Zielvorgabe des Landes Niedersachsen sieht vor, dass in 95 Prozent der Fälle der Einsatzort binnen 15 Minuten erreicht werden muss. Das wird nach wie vor erreicht, kann bei einem Reanimationsereignis aber für den einzelnen Patienten auch zu spät sein.

Zunehmender Mangel an Fachkräften

Nach Angaben von Tendahl zeigt sich in der stetigen Verschlechterung der Einsatzzeiten ein strukturelles Problem insbesondere in ländlichen Gebieten.

Einerseits gebe es einen zunehmenden Mangel an rettungsdienstlichen, pflegerischen und medizinischen Fachkräften. Andererseits zeige sich aber auch deutlich, dass die Neuordnung des Rettungsdienstes mit der Großleitstelle Oldenburg Land zu Nachteilen besonders für die ländlichen Kreise geführt hat.

Im Landkreis Oldenburg gibt es sechs Rettungsdienststandorte in Wildeshausen, Harpstedt, Ganderkesee, Hude, Ahlhorn und Sandkrug mit Rettungswagen. Notärzte sind in Wildeshausen, Bookholzberg und Sandkrug stationiert. Im Einsatz sind zudem auch Notfallkrankenwagen und Krankenwagen.

Rettungswagen haben weite Fahrten

Problematisch ist, dass die Rettungsmittel nun weit über den Landkreis hinaus eingesetzt werden und somit länger unterwegs sind. Bei Notfällen wird immer das Fahrzeug angefordert, das am nächsten am Einsatzort ist. Es kann also auch aus dem Landkreis Cloppenburg kommen, während Fahrzeuge aus dem Landkreis Oldenburg dort helfen.

Viele Rettungswagen sind aber auch deshalb sehr viel länger gebunden, weil sie Patienten in weiter entfernte Krankenhäuser transportieren müssen. Dies liegt daran, dass viele Kliniken zunehmend Patienten nicht mehr aufnehmen können und die Menschen dann bis nach Bremen, Oldenburg, Westerstede oder Quakenbrück transportiert werden müssen – was viel Zeit kostet, in der der Rettungswagen dann im Landkreis fehlt. „Das war früher sicher besser und ist das Ergebnis wirtschaftlicher Sparzwänge im gesamten Gesundheitswesen“, sagt Tendahl.

Es müssten weitere Rettungswagen angeschafft werden

Eine Universallösung gibt es seiner Ansicht nach nicht. Jedoch gibt es viele mögliche Stellschrauben. Neben der Schärfung des Bewusstseins der Bevölkerung, mit dem Gebrauch der Notrufnummer 112 umsichtig und nicht inflationär umzugehen, müssten in der Fläche zusätzliche Ressourcen wie Gemeindenotfallsanitäter und zusätzliche Fahrzeuge in Reserve vorgehalten werden. Das aber koste Geld.

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Die Kostenträger, also die Krankenkassen, wollen im Landkreis Oldenburg nur noch zwei Notarztstandorte finanzieren. Wie berichtet, muss der Landkreis nun entscheiden, ob er ab 2025 einen Standort streicht oder für rund 900 000 Euro jährlich selbst finanziert.

Klar ist, dass insbesondere reanimierte Bürger, die beispielsweise einen Herzstillstand oder -infarkt hatten, schnell in einer Klinik versorgt werden müssen. Natürlich muss auch für andere schwer verletzte Patienten schnellstmöglich ein Rettungswagen zur Verfügung stehen. Um das zu gewährleisten, ist es nach Ansicht von Tendahl wichtig, die Ergebnisse des Reanimationsregisters ernst zu nehmen – und darauf angemessen zu reagieren.