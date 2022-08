Hausärztepraxis in Wildeshausen drei Wochen geschlossen

+ © wz „Ärzte am Huntewehr“: Die Praxis muss drei Wochen schließen. © wz

Vier Ärzte und viele Patienten in Wildeshausen. Sie müssen sich ab dem 5. September umstellen, denn die Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Huntewehr“ in Wildeshausen bleibt drei Wochen dicht.

Wildeshausen – Zwölf Jahre lang konnten die Patienten der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Huntewehr“ in Wildeshausen damit rechnen, dass dann, wenn der eigene Hausarzt erkrankt war oder Urlaub hatte, ein Arzt in den gleichen Praxisräumen die Vertretung übernahm. An Werktagen war die Praxis zudem nie geschlossen. Dafür sorgten die Mediziner Diana und Christian Ebbinghaus, Jens Carspecken und Olaf Ruthmann und das Praxisteam.

Diese bequeme Regelung ist ab Montag, 5. September, nicht möglich, weil die Praxisräume für drei Wochen nicht nutzbar sein werden, zudem wird auch im Eingangsbereich umfangreich renoviert.

„Wir müssen nun unsere Patienten bitten, sich für die Zeit ausnahmsweise gegebenenfalls an die anderen hausärztlichen Praxen der Stadt zu wenden. Diese wurden frühzeitig informiert, zudem haben wir extra einen Zeitraum außerhalb der typischen Urlaubszeiten gewählt, sodass wir auf einen reibungslosen Ablauf hoffen“, heißt es in einer Mitteilung der Praxis, die zudem ankündigt: „Telefonisch werden wir weiterhin erreichbar sein, sodass zum Beispiel Folgerezepte ausgestellt werden können und etliche andere Aufgaben von uns wahrgenommen werden können. Auch die Betreuung der Patienten in den Heimen kann weiter erfolgen.“

Ab dem 26. September geht es wieder los

Geplant ist, dass die Praxis ab dem 26. September in schönerem Umfeld und angepasst an die Erfordernisse, die sich unter anderem aus der Corona-Pandemie ergeben haben, wieder für die Patienten da sind.

Nach Auskunft von Carspeken ist die Belastung in der Praxis durch Corona aktuell sehr überschaubar. „Nur noch ein geringer Teil der Arbeitszeit wird aktuell von Infektpatienten mit und ohne Corona-Befund beansprucht“, teilt er mit. „An einigen Tagen haben wir nur etwa fünf PCR-Tests, ein Bruchteil des Zulaufes noch vor ein bis zwei Monaten.“