Ärger mit Strauchschnitt am Wildeshauser Bahnhof

Büsche auf den Stock gesetzt / Unbekannte zerren Zweige zurück auf Gehweg

+ Wieder ist alles versperrt: Am Mittwochnachmittag gab es kein Durchkommen auf dem Fußweg. Doch nun soll das Strauchwerk gehäckselt werden. Foto: dr

Wildeshausen – Was passiert da Seltsames am Wanderweg zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Breslauer Straße in Wildeshausen? Am 24. Januar hatte Frank Stöver, Besitzer des Bahnhofes sowie der benachbarten Halle und der Böschung, entlang des Pfades das Strauchwerk in einer Höhe von rund zwei Metern fachgerecht auf den Stock gesetzt und die Zweige in der Hecke deponiert. Doch noch immer ist der Weg nicht passierbar, weil in Höhe der Halle plötzlich wieder Äste den Weg blockierten. Für Radler und Rollstuhlfahrer ist gar kein Durchkommen. Fußgänger müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.