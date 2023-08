Ältestenrat schlichtet Familienstreit

+ © Bartels Der Ältestenrat hat in dem Fall vermittelt. © Bartels

Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Ahlhorn soll eingestellt werden: Der Ältestenrat der beteiligten kurdischen Familien hat vermittelt.

Wildeshausen/Ahlhorn – Überraschende Wendung: Am Freitag sollten sich zwei Männer (47 und 41) wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. Das Verfahren soll nun jedoch eingestellt werden, weil ein Ältestenrat den Streit zweier Familien aus dem kurdischen Kulturkreis geschlichtet haben soll.

Dabei sind die Vorwürfe durchaus schwerwiegend. Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden Angeklagten im Oktober 2021 in einem Café in Ahlhorn unter anderem mit einer Eisenkette auf einen anderen Mann eingeschlagen – auch als dieser nach einem ersten Angriff am Boden lag. Der Geschädigte erlitt Platzwunden am Kopf sowie Blutergüsse am ganzen Körper und musste drei Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen Ende der Auseinandersetzung sollen beide Seiten mit mehreren Personen vertreten gewesen sein, sodass die Polizei die beteiligten Parteien trennen musste.

Kurdische Familien offenbar zerstritten

Die Angeklagten und das Opfer gehören offenbar zu zwei kurdischen Familien, die sich nicht grün waren. Aber: Am Donnerstag habe ein Ältestenrat den Streit geschlichtet. Das teilte ein Mann dem Gericht mit, den die Richterin kurzerhand als Zeugen hörte. „Wir wollten, dass es zu einer Einigung kommt“, sprach dieser offenbar für den Ältestenrat. „Wir möchten, dass das Gericht dem folgt.“ Eine schwere Strafe würde die Einigung zunichtemachen. „Bei uns Kurden ist es Tradition, dass Älteste dazwischen gehen. Und wir hören auf unsere älteren Personen. Das ist unsere Kultur“, sagte der 40-Jährige. Auf Nachfrage der Richterin erklärte er, im Zuge der Einigung sei kein Geld zwischen den Beteiligten geflossen.

Der Geschädigte, der als Nebenkläger auftrat, bestätigte diese Aussage. „Ich habe nichts mehr gegen die beiden Angeklagten.“ Er wolle keine Entschädigung mehr, sagte der Mann, der ansonsten überhaupt keine Angaben zur Sache machen wollte.

Geld war allerdings laut Zeugenaussagen Auslöser des Streits gewesen. Der Geschädigte soll 2 000 Euro von den Angeklagten gefordert haben. Diese Summe habe er an einem Spielautomaten in deren Café verloren. Vor dem eigentlichen Tattag soll es deswegen schon einmal zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der Mann eine Untertasse auf der Angeklagten geworfen hatte. Deswegen läuft (noch) ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Auch dieser Vorwurf soll nun nicht weiter verfolgt werden.

Richterin will keinen Missmut schüren

Die Richterin zeigte sich angesichts der überraschenden Wende und der Vermittlung durch den Ältestenrat offen für eine Einstellung des Verfahrens. „Ich will mich dagegen nicht sperren.“ Nach Aktenlage sei nicht so recht klar, wer welchen Tatbeitrag geleistet habe. „Ein Urteil würde Missmut zwischen den Familien schüren, und das wollen wir ja nicht“, sagte sie. Dennoch lief das Verfahren erst einmal an, denn einfach einstellen könne sie den Prozess auch nicht.

Die Angeklagten verweigerten genau wie das Opfer die Aussage. Zu den Zeugen gehörten auch zwei Söhne eines Beschuldigten, die ebenfalls keine Angaben machten. Blieben noch zwei Personen, die das Geschehen unmittelbar beobachtet hatten.

Ein 63-jähriger Bekannter oder Freund des Geschädigten schilderte, wie er gemeinsam mit diesem zu dem Treffen mit den Angeklagten ins Café gefahren sei. „Wenn da drei, vier Personen sitzen, ist das nichts Gutes“, will er schon geahnt haben, dass es zu Gewalt kommen könnte. „Wir wollten wieder gehen“, sagte er. Doch der 47 Jahre alte Angeklagte habe Streit angefangen und die Männlichkeit des Opfers infrage gestellt. Darauf sei es zu einem verbalen Streit gekommen, und der Beschuldigte habe mit einer Kette aus Eisen auf den Geschädigten eingeschlagen. Die anderen Männer seien auch auf ihn losgegangen. Auf der Flucht sei das Opfer im Bereich der Tür zusammengebrochen und weiter attackiert worden.

Den zweiten Angeklagten habe er auch gesehen, sagte der 63-Jährige, war sich aber nicht ganz sicher. Auf Nachfragen der Verteidiger sagte er erst, bei der Ankunft habe niemand vor dem Lokal gewartet. Dann hieß es wieder, der 47-Jährige habe schon draußen gestanden. Auch zu den Verhältnissen drinnen, zum Beispiel, wer wo saß oder stand, machte der Mann widersprüchliche Angaben.

Ein weiterer Zeuge war offenbar auch im Café gewesen, „aber er ist sehr sprunghaft in seinen Aussagen“, so die Richterin. Erst habe er sich zugunsten des Geschädigten geäußert, dann aber das Lager gewechselt und zugunsten der Angeklagten ausgesagt. Deswegen verzichtete sie darauf, ihn jetzt noch einmal vor Gericht zu hören.

Angesichts der unklaren Beweislage war die Richterin nun bereit für eine Einstellung – genau wie die Verteidigung und die Nebenklage. Die Staatsanwaltschaft sperrte sich allerdings noch. Die Richterin beendete deswegen die Verhandlung und will nun versuchen, im Gespräch mit dem zuständigen Dezernenten eine Lösung zu finden.