„Private Greens“ plant Adventure-Golf am neuen Wildeshauser Standort

Von: Dierk Rohdenburg

Vor dem neuen Firmensitz an der Böttcherstraße: Marcel Sternberg, Claudia Franke, Maria Fernandez und Volker Sternberg (v.l.). © dr

Wildeshausen – Seit fast 25 Jahren ist das Wildeshauser Unternehmen „Private Greens & FiberGrass International“ in der Kreisstadt ansässig. Weil die Geschäfte gut laufen und die Firma deutlich mehr Platz benötigt, haben Geschäftsführer Volker Sternberg und Ehefrau sowie Prokuristin Sonja Haverkamp ihren Firmensitz vom Stockenkamp an die Böttcherstraße ins neue Gewerbegebiet vor Bargloy verlegt.

Hier verfügt der Hersteller von professionellen Golfgreens (Bereich rund um das Loch und Abschlagsbereich) sowie Kunstrasen auf einer Fläche von 5 000 Quadratmetern über die Möglichkeit, Ware zu lagern, komplett auszubreiten und zuzuschneiden sowie vor Ort auch an Privatkunden zu verkaufen. „Wir haben ein 1.200 Quadratmeter großes Lager und 200 Quadratmeter Bürofläche“, stellt Sternberg sein neues Domizil stolz vor.

Da der Inhaber aber noch genügend Fläche neben der Halle frei hat, möchte er die vielseitige Anwendung von Golfgreens und Kunstrasenanlagen auf einer neuen Adventure-Golf-Anlage zeigen, die nach Möglichkeit bis nächstes Jahr fertiggestellt werden soll. „Wir haben rund 2.500 Quadratmeter Grundstück frei“, so Sternberg. Dort sei einerseits viel Platz für Biotopflächen und andererseits für das Abenteuergolf mit 18 Löchern. „Das ist ein Mega-Trend“, erklärt der Unternehmer. Es handele sich um ein Angebot für Familien und Firmen, die dort Feiern ausrichten können. „Und es ist absolut eine Bereicherung für die Freizeitangebote in der Kreisstadt“, findet Sternberg.

Wenn er die Baugenehmigung zeitnah bekommt, möchte der Wildeshauser dort Angebote zu familienfreundlichen Preisen unterbreiten und Partner in der Kreisstadt suchen, die beispielsweise bei Gewinnaktionen kooperieren.

So ähnlich könnte es aussehen: Eine von „Private Greens“ konzipierte Adventure-Golf-Anlage. © Private Greens

Unternehmen weltweit führend

In erster Linie nutzt Sternberg das neue Firmengrundstück natürlich für seine internationalen Geschäfte. Sein Betrieb gehört nach eigenen Angaben zu den führenden drei Firmen weltweit, die Golfgreens anlegen. „Wir haben die höchste Qualität“, zeigt sich der Unternehmer selbstbewusst. Seine zehn Mitarbeiter bauten alle Anlagen selbst, es gebe zudem eine Niederlassung auf Mallorca. Insbesondere der Markt in Ländern mit wenig Wasser ist für Sternberg attraktiv. Denn seine Greens sind nach eigenen Angaben den natürlichen absolut überlegen und brauchen deutlich weniger Pflege. Auch die Umweltaspekte spielten dabei eine große Rolle, erklärt Sternberg. Man benötige für die Greens keinen Dünger, keine Chemie, kein Wasser und müsse die Fläche nicht mähen. Mikroplastik, so der Unternehmer, sei kein Thema. „Wir von Private-Greens im Golfsport oder von unserer Abteilung Kunststoffrasenwelt für den Garten- und Landschaftsbau oder den Balkon sowie die Terrasse haben noch nie Gummigranulat als Einstreu verwendet, sondern Quarzsand im Gartenbaubereich oder mineralische Silikate bei unseren Golfgreens. Mikroplastik kann bei unseren Systemen somit gar nicht entstehen.“ Alle 120 verschiedenen Kunstrasen seien zudem wasserdurchlässig gemäß Vorgaben im Sportplatzbau. Somit zählten die Flächen nicht als versiegelt. Einen weiteren Vorteil nennt Sternberg für kommerzielle und private Kunden: „Die Produkte sind komplett recycelbar.“